“No podem quedar-nos a casa ploriquejant per la derrota”

Ernesto Valverde tenia ahir la roda de premsa més complicada de la temporada. La desfeta contra la Roma de dimarts passat i la consegüent eliminació de l’equip en la Champions van fer que la majoria de les preguntes versessin sobre les conseqüències que ha tingut aquesta decepció, tant per a l’equip com personalment, i les preguntes relacionades amb el partit d’avui contra el València van quedar en segon pla. “A l’equip l’he vist bé, tot i que és cert que és un moment difícil de la temporada. Possiblement és el segon més difícil després del mes d’agost”, va expressar el tècnic blaugrana, fent referència a la doble ensopegada contra el Madrid en la supercopa d’Espanya. Precisament va encoratjar a mostrar la mateixa capacitat de reacció que es va tenir llavors: “Allò va semblar una hecatombe, però ens vam posar les piles i vam anar endavant.”

Valverde, que ahir va combinar la serenor habitual amb un to més enèrgic a l’hora de respondre, va haver d’afrontar preguntes compromeses, com ara si se sentia com el principal assenyalat per l’entorn per la desfeta europea: “No ho sé. M’imagino que sí, però quan signes el contracte per un equip com el Barça les coses són així. Ets l’entrenador i has d’aguantar el xàfec que ve amb les derrotes perquè va amb el càrrec. No em sorprèn. Si ha passat a tothom per què no m’havia de passar a mi?” Pel que fa als comentaris que qualifiquen Valverde de ser massa conservador en els seus plantejaments, va comentar que a l’hora d’analitzar les coses “cadascú ho fa com creu convenient”. “Quan hi ha una derrota d’aquest tipus, durant un temps hi ha barra lliure per parlar de tot en tots els sentits”, va prosseguir. En aquest context, va considerar que el Barça no va trair el seu estil a l’Olímpic de Roma: “No ho veig per enlloc això. Una cosa és que no siguis capaç de superar unes circumstàncies i una altra és posar-se dramàtic i fer una novel·la de terror.”

El tècnic blaugrana va comentar que “evidentment” ara no és el seu millor moment des que és entrenador, però va indicar que tampoc és el pitjor. De fet, va fer seva la frase que de les derrotes se’n pot aprendre més que de les victòries. “I algunes són una mina perquè et permeten veure i analitzar moltes coses que pots millorar”, hi va afegir referint-se a l’última. També va negar que després del partit de dimarts a Roma Piqué i Messi li haguessin retret el plantejament escollit, com es va rumorejar: “No tinc res a dir d’això perquè no hi va haver res. Però com que ara hi ha barra lliure...” De fet, va comentar que sent molt de suport: “Hem perdut un partit, però no ens impulsa el que hem perdut, sinó el que ens queda per guanyar. Si sempre mirem enrere no veurem el que ens queda al davant.”

Aixecar els ànims