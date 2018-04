Marcelino toca la tecla ideal

No veien clar a Vigo que Rodrigo Moreno hagués d’encaixar bé en el juvenil de divisió d’honor del Celta de la temporada 2008/09, la generació de l’any 1991. No havia brillat gaire en el seu primer any en la categoria però Guillermo Fernández Romo se’l va endur en la pretemporada com a quart davanter, darrere Joselu, que actualment milita al Newcastle; Mathias Pogba, el germà gran de Paul Pogba i jugador de l’Sparta de Rotterdam, i Martín, un jove gallec a qui s’ha perdut la pista. “Rodrigo era un nano un pèl indefinit. No acabava de convèncer gaire i ningú apostava amb força per ell”, comenta Fernández Romo, entrenador d’aquell juvenil del Celta. “Després d’una setmana d’entrenament, tot va canviar. Era increïble. Tenia una capacitat gegant d’assimilar-ho tot. D’un dia per l’altre. Tenia gol, sabia passar, tenia fonaments tàctics. El més complicat era trobar-li una posició específica perquè ho feia bé a tot arreu”, comenta l’actual director esportiu del Jumella, de la segona divisió B. Aquell Celta juvenil, una de les millors lleves de la història del club gallec, va guanyar la lliga de divisió d’honor i va quedar subcampió de la copa de Campions, només superat per també una de les millors generacions del Barça, la de Bartra, Muniesa, Rochina, Jonathan Dos Santos i companyia. I Rodrigo, fent parella d’atac amb Joselu, va destacar. Va cridar tant l’atenció que el Madrid se’l va acabar enduent a la casa blanca. De Rodrigo també en destacava la maduresa prematura, el caràcter treballador i la seriositat. “Pot arribar a donar una imatge d’esquerp o de tímid sobre el terreny de joc, però res més lluny de la realitat. És seriós sempre que entra al camp. Es dedica a fer la seva feina. I fora del camp és un xaval molt noble, agradable i que encara manté moltes amistats dels inicis”, comenta Fernández Romo.

De bona part de la maduresa que avui exhibeix Rodrigo al València en té part de culpa el Benfica, on va jugar tres temporades després de passar, sense gaire èxit, pel Madrid Castella i el Bolton Wanderers. Allà, tot i la seva joventut, va veure porteria amb assiduïtat. Setze, onze i divuit gols en els tres cursos en què va vestir la samarreta de les àligues, i va guanyar dues copes de la lliga, una lliga i una taça.

Va ser el preludi de la tornada al futbol espanyol, lligat pel València la temporada 2014/15. A la capital del Túria, però, la seva progressió es va veure truncada. “Els entrenadors volem donar moltes voltes als papers dels jugadors i, a vegades, és tan senzill com situar-los a la seva posició. El seguia des de la distància amb ràbia perquè sabia el potencial que podia arribar a tenir. Aquest any ha acabat sent així; se li ha trobat la posició ideal”, diu l’entrenador de Rodrigo al juvenil del Celta. Nuno, Neville, Ayestarán, Voro i Prandelli no van aconseguir endevinar la tecla per donar l’ecosistema necessari a Rodrigo i les tres temporades que precedeixen l’actual van ser testimonials per al futbolista nascut a Rio de Janeiro. Només divuit gols en 91 partits. “Marcelino l’ha posat al costat de Zaza, un punta pur. L’ha alliberat de funcions de nou. Continua estant a gust al mig però sap caure a banda, associar-se i, a sobre, té gol. Per això ha fet eclosió”, analitza Fernández Romo. Els números són bons –18 gols en 37 partits– però, sobretot, Rodrigo ha sabut responsabilitzar-se i fer-se protagonista del bon any del València.

“No li fan por els escenaris grans i tant de bo Lopetegui valori les capacitats que té de versatilitat a l’hora de fer la llista per al mundial. A vegades, la indefinició és dolenta en un esport que busca l’especificitat, però ell n’ha fet una virtut. Pot exercir molts rols”, visualitza, orgullós, el seu entrenador al Celta juvenil, on va començar a explotar les seves capacitats. Rodrigo és l’esclat del talent versàtil.