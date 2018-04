“Tenia aquest partit marcat en vermell, era fonamental”

En la seva pitjor setmana com a entrenador del Barça, Ernesto Valverde va inflar el pit per la victòria contra el València. El tècnic va reconèixer que després de “la decepció” de Roma, el matx d’ahir era “fonamental en molts sentits”. Primer, per a la lliga: “Ara ens queden sis o set punts per ser campions”, va admetre Valverde, per a qui era molt important guanyar “un rival molt fort”. Però també, per l’estat anímic: “Coneixem l’entorn d’aquest club i té un punt depressiu, i quan perds com ho vam fer dimarts, pot trontollar tot. Havíem de fer front a la derrota de l’altre dia i girar full.” En l’aspecte esportiu, Valverde va celebrar haver superat un València en un partit que “tenia marcat en vermell”. “De fet, no tenia prou colors per marcar-lo més, era fonamental”, per acostar-se una mica més a la lliga, “un objectiu que a l’agost semblava impossible”.

El tècnic basc d’origen extremeny, que va agrair el suport a l’afició –“Ens han ajudat molt, han entès que els necessitàvem”–, va donar molta importància a l’actitud del seu equip: “No ha estat fàcil per als jugadors, han tingut una decepció molt gran.” I va assegurar que, “sense oblidar les errades comeses”, han de mirar cap endavant: “Després d’una derrota important sempre hi ha un període de dol en què tothom està tocat, però l’important és com ens aixequem. El que s’ha de fer és plantar cara i tirar endavant, i superar-ho amb el temps i amb el que ens queda. Aquesta setmana tenim la possibilitat de retallar distàncies per aconseguir la lliga i, dissabte, de guanyar un títol.”

El triomf contra el València va suposar convertir-se en el primer equip que encadena 39 partits de lliga sense perdre. Per al Txingurri, comprensible: “Amb aquests jugadors, és normal aconseguir rècords. El Barça els seguirà batent sempre.”

Privilegiat amb Iniesta