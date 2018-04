Ousmane Dembélé, al divan

Després de diverses setmanes a l’ombra, amb actuacions poc reeixides i amb poques estones per demostrar el seu potencial, el soroll de sabres de can Barça ha sonat més fort que mai al voltant del francès Ousmane Dembélé. El davanter del Barça, de vint anys, va arribar aquest estiu procedent del Borussia Dortmund amb el cartell d’estrella sota el braç però no ha donat el nivell que s’esperava d’ell, empès a l’ostracisme per dues lesions musculars que li han tallat la progressió i l’adaptació al club blaugrana.

Ahir, al programa Telefoot de la televisió francesa, va confessar-se, va fer cinc cèntims del moment que està vivint a Barcelona i dels primers mesos a Catalunya. Durant l’entrevista, el jugador va admetre que no està en un bon moment de forma, que pot rendir a més alt nivell i que encara ha de millorar la resistència aeròbica: “Em canso molt ràpid. He de millorar la capacitat de càrdio del meu cos”, va dir el davanter a la televisió francesa. “No té res a veure amb la vida que duc fora dels terrenys de joc perquè a Dortmund portava una vida menys saludable que la d’aquí i allà no em lesionava”, va afegir Ousmane Dembélé, que enguany ha topat amb dos contratemps greus en forma de lesió. La primera, al camp del Getafe, en una acció fortuïta intentant fer un cop de taló. Es va fer una ruptura del bíceps femoral de la cama dreta que el va mantenir quatre mesos allunyat dels terrenys de joc. La segona, menys greu, va tenir-lo quatre setmanes de baixa per una ruptura fibril·lar a la mateixa zona.

El jugador francès no es planteja la possibilitat de deixar el club blaugrana aquest estiu. “Jo vaig firmar per cinc anys i tinc la intenció d’estar molts anys a Barcelona”, va dir Dembélé, que també va afirmar que no es penedeix per res d’haver vingut a Catalunya i que tornaria a fer el que va fer durant l’estiu passat per ser al Barça. A més, el jugador francès assegura que està molt a gust amb els companys i que ha rebut l’escalf i els consells dels pesos pesants del vestidor. “És complicat adaptar-se al joc del Barça però m’estan donant molts consells perquè l’adaptació sigui més fàcil”, va concloure el francès, que no té por de la competència que pugui arribar aquest estiu. “És normal, és el Barça. Estic content de l’arribada de Coutinho. De Griezmann no en sé res. Ja es veurà”, va dir Dembélé.

Les darreres aparicions