El doblet com a redempció

Ferdinand Daucik, Helenio Herrera, Louis van Gaal, Pep Guardiola i Luis Enrique. Tots ells saben què és guanyar el doblet de lliga i copa amb el Barça. Daucik i Luis Enrique, per partida doble. Ernesto Valverde truca a la porta ara com a nou aspirant. Seria el vuitè doblet de la història del Barça. Molt ha plogut des dels dos primers, a l’inici de la dècada dels cinquanta (51-52 i 52-53). Eren temps de vaques magres. La paraula doblet era aleshores sinònim de gesta utòpica. Ara, la bonança de títols de la història recent del Barça ha situat la gesta de guanyar la doble corona gairebé a l’altura de l’obligació. Coses de viure en la celebració constant. El culer tendre és víctima de la complaença. Però potser quan entres en el terreny de la comparació és quan un copsa amb justícia la dificultat de ser campió de lliga i copa en la mateixa temporada. El Real Madrid, per exemple, només ho ha fet quatre vegades en tota la seva història. L’Athletic, cinc.

El Barça mana en aquesta classificació. Aquest cop, a més, el doblet serviria també com a redempció. Encara no ha passat ni una setmana de la desfeta estrepitosa a l’Olímpic de Roma (3-0). L’eliminació europea encara cou. La victòria de dissabte contra el València (2-1) ha servit per llepar-se algunes ferides, però és la possibilitat d’aixecar el doblet el que realment suturarà la ferida. Van sonar massa aviat les campanes del triplet. Ara, només el Bayern de Munic de Jupp Heynckes és candidat al triplet. El Barça i la Juve, els altres dos únics candidats fins fa uns dies, han quedat fora de la cursa. A cap culer li importaria segurament que el conjunt alemany toqués la glòria de nou aquesta temporada i guanyés un triplet que ja va conquerir el 2013, també amb Heynckes. Això significaria que el Madrid no hauria arribat a Kíev. Però aquesta ja no és la guerra del Barça.

La guerra del Barça és ara exclusivament la lliga i la copa. I aquesta és una setmana clau. Setmana de doblet en majúscules. Dissabte, Valverde es juga el seu primer títol com a entrenador del Barça. O caixa o faixa. El de Viandar de la Vera ja sap què és guanyar una copa del Rei com a blaugrana la temporada, 1989/90. Ara és a les portes de repetir la gesta, però com a tècnic. El partit contra el Sevilla de Montella al Wanda Metropolitano és una final de les grosses. Eliminat també del somni europeu, precisament a mans del Bayern, al Sevilla només li queda també la carta de la copa. Reedició de la final del 2016 al Calderón. Tots els culers firmarien repetir aquell 2-0 en la pròrroga, amb gols de Jordi Alba i Neymar.

Abans, el Barça visitarà demà Balaídos. L’espera el Celta de Juan Carlos Unzué. La victòria d’ahir de l’Atlético de Madrid contra el Llevant (3-0) deixa la situació entre el Barça i els de Simeone igual que abans de la disputa d’aquesta última jornada, però amb la circumstància que queda un partit menys. El Barça continua amb onze punts de marge i ja sap que si l’Atlético no falla, haurà de guanyar almenys els tres pròxims partits. El primer, demà a Vigo. El resultat de la calculadora variaria en cas que l’Atlético sí que fallés, i el Barça podria ser campió molt abans.

La quadratura del cercle