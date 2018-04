En la jornada passada, el Barça es va saber refer de l’eliminació europea i va guanyar el València al Camp Nou en un partit que tenint en compte com estaven els ànims dels jugadors era una amenaça ben real per a la tranquil·litat de l’equip si s’hagués produït una altra derrota. L’equip, però, va saber treure el caràcter que sempre l’ha caracteritzat per aixecar-se després del cop dur que va significar l’adeu europeu per segellar gairebé una lliga que mereixen guanyar perquè l’han liderat de principi a final. I no era gens fàcil, perquè la gent blaugrana ja té aquest títol coll avall i tenia moltes il·lusions posades en la Champions. I més encara després del magnífic resultat que tenien de l’anada.

La lliga està molt a prop, però matemàticament encara no està resolta. Tothom té clar que acabarà caient com la fruita madura, però ja fa dies que els jugadors i el cos tècnic fan números per veure quan serà el dia en què ja podran dir que són campions. I en aquest sentit, volen que sigui al més aviat possible. La plantilla és aliena als debats que puguin sorgir al voltant de si el millor seria guanyar-la el dia del clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou o abans per deixar assenyalat l’etern rival per negar-se a fer el passadís de campió al Barça. Els de Valverde la volen de seguida, perquè saben com han hagut de lluitar-la durant tota la temporada. I com abans l’aixequin, abans s’oblidaran de la decepció en la Champions. De fet, el partit d’avui a Balaídos és l’inici del compte enrere, perquè una carambola molt improbable però real permetria al Barça acabar la setmana com a campió. L’equip blaugrana serà campió de lliga si avui guanya el Celta i si l’Atlético de Madrid empata o perd els seus dos partits de la setmana, contra la Real Sociedad i el Betis, i el Real Madrid ensopega contra l’Athletic.

Volen la lliga de seguida, però també s’ha de tenir en compte que dissabte l’equip blaugrana disputa una final, la de la copa del Rei, i el tècnic necessita que els seus jugadors arribin en el millor estat de forma possible a la cita al Wanda Metropolitano contra el Sevilla. Ahir Valverde ja va reconèixer que el duel a Vigo era una magnífica ocasió per fer rotacions en l’equip, però caldrà veure fins on arriba la profunditat dels canvis. Quan ha sacsejat massa l’equip no sempre ha obtingut bons resultats. Però és indiscutible que el partit de dissabte condicionarà l’onze inicial. Que Valverde faci rotacions, però, no ha de significar que el Barça no es prengui el partit amb el màxim interès. Si no hi posa els cinc sentits és molt possible que torni a Barcelona amb una derrota sota el braç. La convocatòria ja va ser prou significativa que la copa està al cap del tècnic blaugrana. Va deixar a Barcelona Piqué, molt espremut en aquest tram final; Busquets, que ha jugat infiltrat els últims partits, i també Iniesta. Tots tres es van afegir en la llista de baixes a Rakitic, operat recentment. Al seu lloc van entrar Digne, Aleix Vidal i Yerry Mina. Tres vaques sagrades, per tant, s’han quedat a Barcelona i potser alguna més es quedarà a la banqueta. Semedo, que va descansar contra el València podria tornar al lateral dret, mentre que l’eix defensiu el formarien Umtiti i Vermaelen, que sempre ha respost quan se l’ha necessitat. Al lateral esquerre, Digne entraria per Alba, que ho juga gairebé tot. Sense Busquets, el paper de mig centre podria ser per a André Gomes i Paulinho es mantindria a l’equip juntament amb Coutinho, ja que Iniesta no hi és. Al davant, podria tornar a tenir una oportunitat d’inici Dembélé si Valverde apostés per jugar amb tres davanters juntament amb Messi i Luis Suárez. No es pot descartar, però, que Valverde doni descans al davanter argentí. De fet, ahir va assegurar en la roda de premsa prèvia que podria ser ell qui entrés en les rotacions. Si ho fes, qui podria tenir possibilitats de jugar seria Denis Suárez o bé Paco Alcácer si apostés per un 4-3-3.

El Celta, al seu camp, no és un rival fàcil. Les dues últimes temporades els blaugrana han sortit golejats de Balaídos (4-1 i 4-3) i aquesta temporada en la copa del Rei no van passar de l’empat a un. A més, els gallecs encara tenen alguna esperança d’anar a Europa la temporada vinent i tenir possibilitats d’aconseguir-ho depèn de guanyar el Barça. El conjunt gallec és novè, a quatre punts del setè, l’última plaça que quedaria lliure per a Europa si el Sevilla no guanya la copa del Rei. Per ser optimistes s’agafen a la seva solidesa a Balaídos, on no perden des del 17 de desembre, quan van caure 0-1 contra el Vila-real. L’entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, que coneix bé el Barça, tindrà les baixes del seu lateral dret titular, Hugo Mallo, i de l’internacional xilè Tucu Hernández, que compliran cicle de targetes.