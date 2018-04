Hi haurà gira estiuenca

La junta directiva del Barça va decidir ahir que el primer equip de futbol farà gira de pretemporada aquest estiu. L’equip d’Ernesto Valverde jugarà tres partits a la costa oest dels Estats Units. Segons el portaveu de la junta, Josep Vives, les raons són econòmiques i de marca. El club considera prioritari el mercat americà pel fort creixement del futbol en aquest país i el gran número de potencials seguidors del Barça que hi ha als Estats Units. A més, Vives va explicar que s’aprofitarà la gira per visitar dos dels patrocinadors principals del club, com són Nike i la seu de Rakuten als Estats Units, i que també es faran contactes amb altres possibles socis.

Vives va informar que es jugarien tres partits, els dies 28 i 31 de juliol i 4 d’agost. No va voler avançar ni les ciutats ni els rivals perquè la gira es presentarà avui, però Mundo Deportivo va explicar la setmana passada que els partits es jugarien a Los Ángeles, Dallas i San Francisco i que els rivals serien el Tottenham, el Milan i la Roma, respectivament.

Tampoc va especificar el portaveu de la junta directiva els diners que ingressarà el club per aquests tres partits. Se suposa que els ingressos no seran tan elevats com els de l’estiu passat perquè no es jugarà contra el Real Madrid i perquè caldrà veure de quins futbolistes podrà disposar Valverde en aquesta gira. Hi ha mundial aquest any i molts jugadors del Barça hauran de fer vacances després d’aquesta competició. Dependrà de fins a on arribin a Rússia, però és probable que molts dels cracs no facin la gira.