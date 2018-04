Preparat tot el dispositiu per a la final de copa

La junta directiva del Barça, encapçalada pel seu president, Josep Bartomeu, es va reunir ahir a les oficines del club. Un dels temes principals de la trobada va ser el dispositiu que el club ha organitzat per a la final de copa de dissabte contra el Sevilla. La directiva va mostrar la seva satisfacció per haver venut les més de 23.000 entrades que tenia per repartir entre els seus socis i penyistes, tot i haver hagut de vendre’n també en una tercera fase a aficionats en general. Pere Jansà, director de l’àrea social del club, va explicar que s’habilitarà el pavelló 2 d’Ifema, de 6.000 m² i amb aparcament, perquè els aficionats del Barça recullin les seves entrades. El club utilitzarà un dispositiu de dues-centes persones per garantir un procés de recollida àgil i ràpid. Jansà va explicar que s’hauran de passar dos controls per recollir l’entrada, però que l’aficionat no trigarà més d’un minut a fer-ho i que es calcula que entre 5.000 i 7.000 persones podran recollir l’entrada cada hora. L’executiu blaugrana va ser molt clar indicant que les entrades són nominals. Totes porten nom i cognoms i només s’entregaran al titular, que ho haurà de demostrar amb el DNI o passaport. També hauran de recollir la seva entrada en persona els menors d’edat i no es retornarà els diners de les entrades que no es recullin.

Aquest tipus de recollida va ser criticada per una part de l’afició i donada com a raó perquè les entrades no s’esgotessin entre els socis. Jansà va dir que tot s’ha fet per lluitar contra el frau i la revenda. “Aquest procés busca lluitar contra el frau. Volíem un sistema segur. Sabem que sempre hi ha picaresca. L’electrònica ens facilita la feina. Aquest és un gran repte del futbol europeu, la lluita contra el frau, i hem d’anar cap aquí.” Jansà va explicar que les entrades es podran recollir ja divendres a partir de les dotze del migdia i fins les vuit del vespre i que el dia de la final es podran recollir de les nou del matí a les vuit del vespre.

Jansà també va informar que són uns 3.700 els barcelonistes que han escollit desplaçar-se a Madrid amb FCB Desplaçaments. Uns 1.300 ho faran en 28 autocars que sortiran des de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Uns 2.400 barcelonistes més ho faran en vuit trens AVE.

La zona d’aficionats