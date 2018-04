“Sí, a Vigo hi haurà canvis; dissabte tenim una final”

El líder visita avui Balaídos. Serà el quart cara a cara entre l’equip de Juan Carlos Unzué i el d’Ernesto Valverde aquesta temporada. En l’últim precedent en la lliga, el Celta va ser capaç d’empatar 2-2 al Camp Nou. En la copa del Rei va ser el Barça el que va sortir victoriós de l’eliminatòria: empat 1-1 a Vigo i maneta al Camp Nou amb doblet de Leo Messi (5-0). Aquesta nit, nou capítol (21 h). En joc, fer un pas més cap a un títol de lliga merescut i que cada vegada està més a prop. Avui és vital sumar els tres punts, com era vital guanyar dissabte el València, però Valverde ja va avisar ahir que hi hauria rotacions. La imminent final de copa contra el Sevilla al Wanda Metropolitano condiciona. Busquets, Iniesta i Piqué ni tan sols viatjaran aquest matí amb l’expedició. Tots tres van quedar ahir fora de la llista. De fet, Busquets ni tan sols es va entrenar amb el grup. Poques vegades ha estat tan clar Valverde quan se li ha preguntat per l’onze: “Sí. És un partit per fer canvis. Acabem de jugar dos partits molt intensos i dissabte tenim una final.” “Si descansarà Messi? És una de les possibilitats. Com tantes d’altres. Jo el veig bé. A l’Argentina que estiguin tranquils. Encara queden molts dies per al mundial.”

Valverde no va marejar la perdiu i va anunciar una revolució en l’onze inicial d’avui i fins i tot es va atrevir a parlar del partit de dissabte. Inèdit en Valverde. Apunteu: Rakitic viatjarà a Madrid. “Esperem que pugui estar disponible per a la final, sí.”

Preguntat per com veu l’equip just avui que es compleix una setmana de la tragèdia viscuda a l’Olímpic de Roma, Valverde va reconèixer un cop més que l’eliminació europea ha fet mal al vestidor, però prefereix posar en relleu la capacitat de reacció de l’equip i la petita dosi d’autoestima que va suposar guanyar el partit de dissabte: “Veig l’equip bé. El partit contra el València era fonamental per a nosaltres. Era necessari refer-nos després del que va passar a Roma i ho vam fer.” “Ara dissabte tornem a tenir un partit molt important. És una final i ens hi juguem un títol. També volem la lliga i ho repetiré els cops que faci falta: encara no l’hem guanyada. Sé el que suposa en un club com aquest perdre un partit com el de Roma. Va ser una derrota molt dolorosa i més en un club com aquest que està obligat a guanyar sempre. Però el nostre deure és lluitar per guanyar els dos títols que ens queden. També són importants. Si ara mateix fóssim segons a un punt del primer, creu-me que es donaria més valor a aquesta lliga.” Missatge reivindicatiu d’Ernesto. Segurament no li falta raó. La lliga és el premi a la regularitat.

Pragmàtic per naturalesa, Valverde prefereix fugir de la morbositat que genera poder guanyar la lliga en el clàssic i ell aposta per guanyar-la com abans millor. Opta per la celeritat i no li importa ni l’escenari ni el context. Ni tan sols l’obsessiona el fet d’acabar-la invicte: “El que vull és guanyar-la. M’és igual la resta.” “El tema de la imbatibilitat també està bé. Fins ara no ho ha aconseguit ningú. Lògicament és un al·licient. Però el primordial és guanyar el títol”, assegura.

Espera un Celta atrevit