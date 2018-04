La segona unitat del Barça empata a Balaídos (2-2)

El Barça ha tret aquesta nit un empat de Balaídos (2-2) en un duel marcat per la rotació de jugadors que va plantejar Ernesto Valverde a l’equip. El tècnic va presentar un onze clarament condicionat per la final de copa de dissabte i va deixar a la banqueta d’inici Messi, Suárez, Umtiti, Jordi Alba i Sergi Roberto (altres titulars com Piqué, Iniesta i Busquets ja havien quedat fora de la convocatòria). L’allau de canvis va propiciar que la primera part es definís per l’intercanvi de cops, sense que ni el Barça ni el Celta tinguessin el control del joc. De fet, Ter Stegen va ser un dels grans destacats gràcies a les seves aturades de mèrit. L’1-1 al descans va reflectir aquest equilibri. Dembélé va inaugurar el marcador al minut 36 en connectar prop de la frontal de l’àrea local un meritori xut de semi-volea, precedit per una recuperació al mig del camp. L’alegria blaugrana va durar poc ja que just abans del descans Jonny va restablir l’empat. El defensa gallec va avançar-se als centrals blaugrana i va rematar a l’àrea petita una centrada rasa de Maxi Gómez.

Al minut 60 Valverde va fer entrar Messi al camp (al mateix temps que Sergi Roberto) per imprimir més empenta al joc blaugrana. No va tardar gaire en fer efecte i tres minuts després Paco Alcácer fregava la pilota amb la bota el just per transformar en gol una centrada de Semedo per la banda dreta (1-2). Els blaugrana van haver de disputar els últims vint minuts amb inferioritat després que l’àrbitre, Fernández Borbalán, expulsés amb vermella directa Sergi Roberto per agafar per darrere Iago Aspas quan el davanter gallec es disposava a encara Ter Stegen. El mateix Aspas va ser l’encarregat de tornar a empatar el partit (2-2) en rematar una centrada d’Emre Mor (82’). En l’acció, Aspas va empènyer la pilota amb el braç. Ja a acaballes, entre Digne i Ter Stegen van salvar una clara ocasió de Boyé que podia haver significat el tercer gol del Celta.