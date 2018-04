Un gol i molt marge de millora

Rotacions, no. El que va fer ahir Ernesto Valverde a Balaídos va ser una revolució. No tan sols va deixar Leo Messi a la banqueta, sinó que al seu costat com a suplent s’hi va asseure també Luis Suárez. Sense els dos davanters de referència del Barça, el pes ofensiu de l’equip va recaure en Paco Alcácer i Ousmane Dembélé, la parella atacant contra el Celta. El jove davanter francès necessitava una altra oportunitat, ja que en la seva última aparició en la lliga dissabte passat contra el València no havia estat encertat. Va cometre el penal absurd que va permetre als valencians escurçar la distància i posar en risc el triomf blaugrana. A Dembélé li calen minuts i bones actuacions per seguir creixent, per guanyar confiança i per demostrar-se a si mateix que pot ser un futbolista important en el present i en el futur de l’equip. Va sorprendre que Valverde gairebé no comptés amb ell en l’eliminatòria contra la Roma. Només 8 minuts en els dos partits. I aquests van ser a l’Olímpic i quan va entrar al camp ja va ser a la desesperada.

Ahir a Balaídos, i rodejat d’altres jugadors secundaris, va tenir un inici de partit dubitatiu, no li acabaven de sortir les coses i va perdre alguna pilota, això sí, en camp contrari. El seu futbol necessita atreviment, perquè ell viu d’encarar els rivals i de marxar per tècnica individual o velocitat. I si l’envaeix la timidesa, el seu joc perd moltíssim. Tot i això, va ser l’encarregat d’obrir la llauna contra el Celta i ho va fer amb un gran gol. El primer en la lliga després d’haver-se estrenat en la Champions contra el Chelsea al Camp Nou. Jonny va perdre una pilota en la sortida des del darrere que Coutinho va recollir i va passar a Paco Alcácer, que, amb un mal control li va donar a Dembélé perquè el francès, esperant el vot de la pilota, engaltés un xut amb la cama esquerra que va anar molt ajustat al pal. Maquíssim. El va voler celebrar amb el seu amic i compatriota, Samuel Umtiti, amb qui es va abraçar.

En la segona meitat va estar una mica més actiu i també va participar en la jugada del segon gol del conjunt blaugrana. Va fer una boníssima paret amb Semedo per la banda dreta que va acabar amb la centrada del portuguès perquè Paco Alcácer fes el segon gol. En el minut 60 va buscar el gol, però el seu xut va ser massa tou. L’expulsió amb vermella directa de Sergi Roberto va provocar que fos el sacrificat per Valverde, i en el minut 76, va deixar el seu lloc a Aleix Vidal. Encara lluny del que s’espera d’ell, Dembélé almenys va poder fer ahir el seu primer gol i segur que això li farà augmentar la moral de cara als propers partits. Qui sap si per tenir alguns minuts en la final de la copa del Rei de dissabte al Wanda Metropolitano contra el Sevilla o en els propers partits de lliga. El davanter francès té molt marge de millora, i el club espera que la temporada que ve les lesions el respectin molt més que en aquesta i que pugui explotar lluint la samarreta del Barça. Per això el van fitxar per un preu desorbitat.