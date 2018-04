L’últim regal de Monchi

Monchi la va encertar fitxant-lo l’hivern del 2017, abans de deixar el Sevilla i anar cap a Roma a l’estiu

Els últims dies s’han estès els rumors sobre l’interès que tindria el Barça per Clément Lenglet, fins al punt que dilluns passat, coincidint amb la roda de premsa prèvia al Deportivo-Sevilla, es va preguntar sobre aquesta qüestió al tècnic del conjunt andalús, Vincenzo Montella. “Lenglet és un campió, de cap i també al camp. En un futur pot jugar en un equip gran com el Barça, però espero que es quedi molts anys a Sevilla”, va respondre. També hi va afegir que no el molestava que sorgissin aquests tipus d’informacions en la setmana prèvia a la final de copa entre sevillistes i blaugrana, conscient que la projecció del central francès fa que siguin nombrosos els grans clubs europeus que segueixen de prop el jugador. A més, amb una clàusula de rescissió de només 30 milions d’euros es presenta com una opció molt llaminera, i més tractant-se d’un central esquerrà.

Lenglet s’ha erigit en l’últim gran encert de Monchi abans de deixar el Sevilla per fer-se càrrec de la direcció esportiva de la Roma. El futbolista francès va aterrar al club del Nervión procedent del Nancy durant el mercat d’hivern del 2017, amb un preu de traspàs de cinc milions d’euros. Només tenia 21 anys, però amb 18 ja havia debutat amb el Nancy, i es va erigir en un dels referents de l’equip que va assolir l’ascens a la Ligue 1 la temporada 2015/16. De fet, va arribar a lluir el braçal de capità, una clara mostra de la maduresa que exhibia tot i la seva joventut. I Monchi va saber captar aquest potencial. “M’havia vist fins i tot abans del meu debut professional. Va ser ell qui va trucar al meu pare fa tres o quatre anys. Encara no havia jugat cap partit com a professional i ja m’havia mostrat el seu interès. Van venir a veure’m diverses vegades al Nancy”, va explicar Lenglet en una entrevista a So Foot publicada dies després del seu fitxatge pel Sevilla. També va revelar que la Juventus s’havia posat en contacte amb ell, però la dificultat que preveia a l’hora de tenir minuts a l’equip italià el va portar a descartar el fitxatge l’estiu del 2016. “Rere el tres de sempre [Chiellini, Barzagli, Bonucci], hi havia Ogbonna i havia de tornar de la cessió Rugani. Així que vaig dir que no, i no me’n penedeixo”, va comentar en l’entrevista esmentada.

I si el que Lenglet volia eren minuts per continuar progressant en l’elit del futbol, no hi ha dubte que al Sevilla els ha tingut. En els 16 mesos que fa que és al conjunt andalús ha arribat a acumular fins a 66 partits oficials, dels quals 48 corresponent només a aquesta temporada. De fet, el central francès ha trobat al Sevilla un ecosistema idoni per exhibir les seves qualitats com a central: capacitat per treure la pilota jugada des de la rereguarda, velocitat i contundència quan és necessari. A més, amb 1,86 metres d’alçada, també és un bon baluard en el joc aeri. De fet, dels tres gols que acredita en la lliga, dos els ha fet de cap. S’hi suma una maduresa personal que pot contrastar amb la seva edat. Aquells que el coneixen destaquen el seu caràcter serè i observador.

Jorge Sampaoli va advertir aquestes qualitats i no va tardar a donar-li galons de titular el curs passat. Una condició que s’ha reafirmat aquests curs, primer a càrrec d’Eduardo Berizzo i després del seu relleu a la banqueta a partir de la dissetena jornada, Vincenzo Montella. Amb 22 anys, Lenglet disputarà dissabte la seva primera gran final, amb l’expectativa de poder aixecar la copa al Wanda Metropolitano. La seva actuació a l’hora de liderar la defensa sevillista i contrarestar els atacs de Messi, Suárez i companyia s’intueix molt important per ampliar les expectatives del conjunt andalús de poder aconseguir el trofeu. Sens dubte, una prova per continuar creixent.