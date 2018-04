Zoido, Tebas i Bartomeu fan sonar el xiulet inicial

“Catalunya viu avui una situació política conflictiva i estancada. Continuem sense formar govern, amb polítics escollits democràticament a la presó o exiliats a l’estranger. Vivim moments de gran dificultat. Ens sentim amenaçats. Sentim amenaçada la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història i les nostres institucions. Des del nostre club entenem que la llibertat d’expressió i el dret a decidir haurien de ser drets fonamentals per a qualsevol persona. El Camp Nou sempre ha estat un temple de pluralitat i el nostre club sempre ha defensat la llibertat d’expressió. Són moments difícils per a tots. Davant de tot això què pot fer el Barça? Nosaltres seguirem insistint en la necessitat que el conflicte es resolgui políticament i no als jutjats. I per això demanem respecte. Respecte per a tothom. Demanem a tots aquells que puguin resoldre aquest conflicte que es tinguin respecte entre ells. Respecte pels drets civils. Respecte per la paraula justícia. Sense respecte no hi ha diàleg i sense diàleg no hi ha solucions.” Discurs institucional del president Josep Maria Bartomeu. Missatge clar i directe. I intervenció del tot necessària de la màxima autoritat del club en clau de rèplica a les últimes declaracions del ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, i el president de la LFP, Javier Tebas, en referència a la xiulada, garantida, a l’himne espanyol i al rei Felip VI en la final de copa Sevilla-Barça.

Dissabte hi haurà soroll al Wanda Metropolitano. Ja n’hi està havent, de fet, des de fa dies i l’augment dels decibels s’accentua a mesura que s’acosta el dia D. “La xiulada a l’himne ens preocupa i ens ocupa.” “El govern espanyol té un ferm compromís d’erradicar la violència en el món de l’esport.” “En el moment que detectem una falta de respecte envers alguna simbologia o persona, tindrà repercussió. Antiviolència té una legislació i, si es xiula, actuarà”, assegurava dimarts Juan Ignacio Zoido en una entrevista concedida al diari Marca. El ministre, que parla d’un dispositiu d’uns 2.500 efectius per vetllar per la seguretat en aquest partit, situa la xiulada al mateix nivell que la violència. En la mateixa línia editorial s’expressava ahir Javier Tebas en un acte organitzat pel diari La Vanguardia a la Pedrera de Barcelona. “Xiular l’himne o el cap de l’Estat és violència. Violència verbal.” “Quan xiules un himne, el que estàs fent és insultar. És com quan en altres estadis es crida ‘puta Catalunya!’ Quan xiules l’himne el que fas, en realitat, és faltar al respecte a milions de catalans i espanyols que tenen un sentiment profund per aquesta bandera. No és el mateix xiular un himne que xiular un jugador”, manifestava ahir el màxim dirigent de la LFP.

Josep Maria Bartomeu va sortir al pas de totes aquestes declaracions i, sense citar cap dels seus dos interlocutors, va aprofitar la seva presència en l’acte de presentació del llibre Manuel Vázquez Montalbán. Barça, cultura i esport, celebrat ahir a la tarda a l’Auditori 1899, per fer un parlament oficial en el qual va demanar la llibertat dels presos polítics –també de Sandro Rosell– i va demanar també que els aficionats culers que viatgin dissabte a Madrid ho facin amb una conducta pacífica: “Dissabte anirem a Madrid a competir i a intentar guanyar un títol. Gaudirem del partit de manera pacífica. Quan la nostra afició xiula l’himne no ho fa com a menyspreu a cap símbol sinó com a protesta per la situació política que viu el país des de fa temps.”

Fonts internes de la federació han assegurat que no s’impedirà l’entrada d’estelades al Wanda.