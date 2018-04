Rakitic ja té l’alta mèdica

Tal com es preveia, Ivan Rakitic estarà disponible per a la final de demà al Wanda Metropolitano contra el Sevilla. Només vuit dies després de ser operat de la fractura al metacarpià del dit polze de la mà esquerra que es va fer en el partit a l’Olímpic de Roma, el migcampista croat ja va rebre ahir l’alta mèdica i va ser la gran novetat de l’entrenament, en què es va exercir amb total normalitat amb la resta del grup, i en què també va participar el jugador del filial Carles Aleñá.

D’aquesta manera, i després de ser baixa en el partit de dissabte al Camp Nou contra el València i en el d’aquest dimarts a Balaídos, Ernesto Valverde recuperarà una de les seves peces clau per afrontar un duel en què podria guanyar el primer títol com a entrenador del Barça i en què podrà també alinear un onze completament de gala, amb l’única variació de Cillessen a la porteria, ja que l’holandès és el porter escollit per disputar la copa. El Txingurri de fet, tindrà tota la plantilla a disposició, ja que l’altre jugador que també estava lesionat, Lucas Digne, ja va reaparèixer dimarts contra el Celta, sent titular. Una circumstància que no passava des de feia gairebé dos mesos, per enfrontar-se al Girona, en un duel en què Semedo va caure lesionat i va estar cinc setmanes de baixa.

Tornen els ‘vampirs’