Moment Cillessen

“No m’agrada dir que quan arriba la copa, arriba la meva oportunitat, perquè tothom al club sap quines són les meves qualitats. No crec que hagi de demostrar res. La meva filosofia de vida és la constància en el treball i en cada entrenament lluito per jugar més sovint. És difícil perquè Ter Stegen està a un nivell espectacular. Segurament entre els tres millors porters del món. Però jo treballo dia a dia per millorar i estar a disposició quan l’equip em necessiti. Vaig venir al Barça per guanyar títols i aquesta temporada m’agradaria guanyar la Champions i la lliga.” Eren paraules de Jasper Cillessen del mes de gener, en l’entrevista concedida a aquest diari en la prèvia de l’eliminatòria dels quarts de final de la copa contra l’Espanyol. El porter holandès somiava ser a Kíev. No podrà ser. L’eliminació europea contra la Roma i quedar fora del mundial de Rússia amb Holanda han estat dues decepcions enormes per a ell aquesta temporada. Ara, però, té una magnífica opció d’endolcir el 2018. Demà, dia C. Malgrat que ell no comparteixi la idea que cada partit de copa és sinònim d’oportunitats de lluir a títol personal, a ningú se li escapa que el torneig del KO és territori Cillessen. I demà al Wanda Metropolitano serà titular.

Segurament molts es van sorprendre que Ernesto Valverde no li donés l’alternativa sota pals a Balaídos. Hauria estat un bon test per arribar més rodat a la final contra el Sevilla, però l’holandès va quedar fora del ball de noms de l’últim onze. Segurament Ter Stegen també hauria agraït estalviar-se els dos gols de Jonny i Iago Aspas, que li compliquen el Zamora. Però Valverde ho té clar. La Champions i la lliga per a Ter Stegen, i la copa per a Cillessen.

Jasper jugarà demà. Ell ha portat el Barça fins a la final i serà ell qui jugui. Al César, el que és del César. L’holandès va jugar l’últim partit oficial de futbol en la història del Vicente Calderón i demà jugarà la primera final del Wanda Metropolitano. Serà la seva segona final de la copa del Rei amb el Barça. Cillessen ja va ser protagonista en l’únic títol de la temporada passada i confia tornar a ser-ho en el que significaria el primer títol de l’era Valverde.

Als seus 28 anys, Jasper Cillessen ha estat tres vegades campió de l’Eredivisie amb l’Ajax (2012, 2013 i 2014), campió de la supercopa holandesa (2014) i campió de la copa del Rei amb el Barça (2017) –també de la supercopa de Catalunya (2018)–. Contra el Sevilla de Vincenzo Montella aspira a ampliar palmarès. Vol la seva segona copa del Rei com a blaugrana.

El moment dolç de Ter Stegen és un dels molts factors pels quals el Barça ha encaixat tants pocs gols a la lliga (19). Si la participació de l’alemany ha estat senzillament clau per explicar la fiabilitat blaugrana en el campionat domèstic, les bones actuacions de Cillessen serveixen per explicar també la bona trajectòria del Barça de Valverde a la copa. Invictes en la lliga i únicament una taca en la copa del Rei (contra l’Espanyol a Cornellà-el Prat). Atenció a la dada: Jasper Cillessen només ha rebut dos gols aquesta temporada. Melendo, en el derbi al RCDE Stadium, i Pione Sisto, en l’anada dels vuitens de final jugats prèviament a Balaídos, són els dos únics homes que han estat capaços de fer un gol a l’holandès aquest curs, 2017/18. La resta, porteria a zero. Dos únics gols en 720 minuts en la copa (8 partits). La dada contrasta amb els seus números de la temporada passada. Amb els mateixos partits de copa, vuit, la temporada passada va encaixar 7 gols. Un d’aquests, el de la final contra l’Alabés, amb aquell gol de falta de l’ara madridista Theo Hernández.

Cap gol va encaixar tampoc a Lleida en la supercopa de Catalunya contra l’Espanyol. De fet, Jasper va ser protagonista en la tanda de penals, en què ni Sergi Darder ni Jurado van ser capaços de batre’l. Cillessen va ser clau en aquell partit i vol ser-ho demà en la cinquena final de copa consecutiva del Barça.

El bon any de Cillessen sota pals ha quedat palès també a Europa. No ha tingut cap ocasió de jugar cap minut a la lliga, però sí que va disputar l’últim partit del Barça en la fase de grups de la Champions, contra l’Sporting de Portugal (2-0), i amb l’equip ja classificat. Aquell dia, també porteria tancada amb pany de seguretat.

El de demà serà el primer partit de Cillessen contra el Sevilla. Al davant esperen noms com ara Joaquín Correa (5), Ben Yedder (3), Luis Muriel (2) i Pablo Sarabia (2). Tots ells saben què és marcar en l’actual edició de la copa. 19 gols ha marcat el Sevilla en la competició, curiosament els mateixos que el Barça. Bona part de les possibilitats d’aixecar el títol per part dels blaugrana dependrà dels seus guants. Jasper està preparat.