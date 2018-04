“Tots dos equips tenim arguments per ser campions”

Està davant de guanyar el seu primer títol a la banqueta del FC Barcelona, però Ernesto Valverde no es posa nerviós. “Sí, és un partit especial”, admet sense titubejar, però manté els peus a terra, i més després de la dura eliminació en la Champions League. No vol saber res del cartell que acostuma a tenir el Barça, el de favorit, perquè considera que a vegades juga en contra de l’equip. “No tenim pressió, perquè no tenim res, no tenim el títol. Pot ser que un equip sembli més favorit que l’altre, però després s’ha de guanyar. Venim d’una situació en què ens penjaven el cartell de favorits i al final ens vam quedar sense res”, va dir el tècnic blaugrana, que agafa com a referència l’últim partit entre el Barça i el Sevilla. “És un avís de què pot passar en la final. Hem de corregir moltes coses d’aquell partit”, admet, i creu que cal ser-ne molt conscients. “Un dels dos serà campió, i tots dos tenim arguments per ser-ho. Sempre hem de tenir clar que es pot perdre... No podem anar-hi pensant que només pots guanyar, perquè després es torcen les coses i no ets capaç de veure què necessites per capgirar la situació”, va dir Ernesto Valverde, que no dona res per aconseguit: “Tot ens condueix a pensar que ja està guanyat, però realment encara no tenim res.”

“Si es perd, què passarà? Doncs que l’endemà el sol sortirà per l’est i es pondrà per l’oest”, va ironitzar el Txingurri, i va afegir que títols com la copa “es valoren quan es perden” en els clubs grans, tot i que el vestidor, diu, no ho veu així: “Nosaltres no pensem que val menys que un altre títol. Al contrari, sabem que l’hem de guanyar, perquè perdre-la és un cop molt fort.” De fet, Valverde assegura que a can Barça és una obligació, no només guanyar el doblet, sinó “guanyar la copa, la lliga, la Champions, la supercopa...”

El doblet en set dies

I davant la possibilitat de guanyar dos títols en una setmana –avui, la copa; el cap de setmana que ve, la lliga al camp del Deportivo–, ho té clar: és el què volien. “És hora de confirmar el què has fet durant tota la temporada. Estem a la final perquè ens ho hem guanyat, no perquè ens hagi caigut del cel. Demà [avui pel lector] ens guanyem un títol i a la lliga tenim cinc match balls, i volem aprofitar el primer contra el Deportivo.” I l’equip està molt motivat per aconseguir els dos títols. “No crec que els jugadors estiguin relaxats de cara a la final. Que molts d’ells hagin guanyat diversos títols no significa que no li donin importància a la copa”, va dir el preparador blaugrana.

L’hora de Cillessen