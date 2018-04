L’inici d’un altre doblet

Dos experts a jugar finals s’enfronten avui al Wanda Metropolitano (21.30 h, La 1) en una altra final de copa, la cinquena consecutiva que disputarà el Barça, la vuitena de l’equip blaugrana de les últimes deus disputades, dades que el refermen com el gran dominador de la competició i el club amb més títols (29). Barça i Sevilla ja es van enfrontar en la final de fa dues temporades, amb triomf blaugrana en la pròrroga (2-0). A més, s’han vist les cares en quatre supercopes des del 2006. El Sevilla va guanyar la primera i el Barça, les altres tres. Que són especialistes a jugar finals ho diuen els números. Vint-i-cinc, amb la d’avui, haurà disputat l’equip català en les últimes deu temporades. Grans números té també el Sevilla. La d’avui serà la seva dissetena final dels últims dotze anys.

Barça i Sevilla són dos dels grans clubs de la lliga de l’última dècada, però no arriben en el seu millor moment a la final d’aquesta nit. Els blaugrana ho fan sabent que només han de sumar tres punts més per ser proclamats campions d’una lliga impecable, en què han encadenat 33 partits consecutius sense perdre. La final de copa ha d’iniciar el camí d’un nou doblet (lliga i copa), el que seria el vuitè de la història del club. Però molts culers estan decebuts després de l’eliminació contra el Roma en els quarts de final de la lliga de campions. Cou encara el 3-0 encaixat contra els italians i la possibilitat esvaïda de conquerir un nou triplet. Sembla que alguns dels futbolistes més decisius del Barça no han arribat al cent per cent al tram final del curs. Piqué, Busquets, Rakitic i Messi mateix han tingut lesions que han minvat el seu rendiment, i a altres jugadors, com ara Umtiti i Luis Suárez, se’ls comença a notar l’acumulació de minuts. Tots ells estaran avui a disposició del tècnic, que ha tingut molt clar quin ha estat el seu onze de confiança durant la lliga i que serà el que utilitzarà avui per mirar de guanyar el seu primer títol com a entrenador del Barça. Ter Stegen deixarà el seu lloc a la porteria a Cillessen, com és habitual en la copa, però els altres deu jugadors seran els que van descansar contra el Celta, amb l’única excepció de Coutinho. El brasiler, titular a Vigo, ha de ser l’acompanyant de Messi i Luis Suárez i l’ajudant de Busquets, Rakitic i Iniesta. Precisament el partit d’avui serà molt especial per al capità del Barça. Iniesta jugarà la seva última copa de blaugrana. La setmana vinent, si res no canvia, anunciarà que deixa el club per marxar a acabar la seva carrera a la lliga xinesa. Ahir mateix, des de la Xina s’apuntava que el Chongqing Dangdai Lifan serà la seva destinació. El de Fuentealbilla, un dels millors futbolistes de la història del club, té l’oportunitat de conquerir avui la seva sisena copa, com Messi, Busquets i Piqué, i igualar el llegendari Juanito Segarra com a blaugrana amb més títols de copa. Pot fer història, Iniesta, com en pot fer tot l’equip guanyant el títol quatre anys seguits. Només ho ha fet el Real Madrid, entre 1905 i 1908, i l’Athletic, entre 1930 i 1933. Va estar a punt de fer-ho el Barça a l’inici de la dècada dels cinquanta, però després de guanyar la copa els anys 1951, 52 i 53, va perdre la final de l’any 1954 contra el València.

El Sevilla

El Barça arriba al partit amb dubtes, però també ho fa el Sevilla. Els andalusos han rendit molt bé en la copa i també en la Champions, en què van ser eliminats pel Bayern en els quarts de final, però l’equip no està rendint bé en la lliga. Montella va substituir Berizzo a la banqueta a mitja temporada, i el Sevilla veu ara com li perilla la classificació europea per a la temporada vinent, després de caure fins a la setena plaça en les últimes jornades. L’aconseguirà si guanya avui, però si perd haurà de lluitar de valent en les cinc jornades que queden amb un bon grapat d’equips com el Vila-real, el Girona, el Getafe, el Celta o la Real Sociedad. Per a la final d’aquesta nit, Montella també va reservar la majoria dels seus titulars en la jornada intersetmanal, i el tècnic italià ja va explicar ahir que el camí del triomf passa per pressionar la sortida de pilota del Barça i no deixar respirar els seus homes de creació, com van fer en el partit que es va jugar al Sánchez Pizjuán en plena Setmana Santa, aquell partit en què el Barça va estar a punt de deixar-se la seva imbatibilitat en la lliga quan perdia 2-0 a falta de tres minuts però que va aconseguir empatar gràcies a Messi, que va descansar a la banqueta en la primera part.

Llibertat