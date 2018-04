Xiulada, objectes grocs requisats i crits de suport a Puigdemont

Com en els últims cinc anys, l’entrada del rei espanyol a l’estadi on es disputa la final de la copa i la interpretació de l’himne espanyol han estat rebuts amb una xiulada enorme per l’afició blaugrana, malgrat els intents per neutralitzar-la amb un volum de megafonia eixordador i l’intent de cantar un himne que no té lletra per part de la majoria de l’estadi. En aquesta oportunitat, al Wanda Metropolitano i malgrat els advertiments –alguns en to amenaçador– de diversos representants dels poders espanyols, tant polític –el ministre de l’interior, Juan Ignacio Zoido– o esportius, com el secretari d’estat per l’esport José Ramón Lete i el president de la LFP, Javier Tebas, d’aplicar la llei –eufemisme de repressió– en cas d’infracció. Però no han estat els últims actes de reivindicació.

Durant la tarda, a la Plaza Mayor, alguns seguidors han cantat Els Segadors, en presència d’efectius policials. Abans del partit, als volts de l’estadi, part dels 3.200 efectius de la Policia Nacional que s’ocupaven dels registres als aficionats que volien accedir al Wanda Metropolitano han requisat algunes samarretes grogues –distribuïdes per l’ANC i moltes encara dins del seu embolcall–, pancartes reivindicatives i alguna estelada a aficionats blaugrana. L’arbitrarietat de sempre, perquè la justificació que el lema ‘Ara és l’hora’ que exhibien la majoria de samarretes requisades no té res a veure amb el partit no ha tingut correspondència a l’hora d’impedir el repartiment de banderetes espanyoles, que no tenen res a veure amb les del Barça i el Sevilla. També s’han vist algunes banderes espanyoles en mans de seguidors del Barça, un fet fins ara no vist i que desmunta l’argument espanyolista que cal mantenir separats política i esport.

També mitja hora abans del partit la graderia blaugrana s’ha arrencar-se a cridar “Puigdemont, president”, replicats amb xiulets i