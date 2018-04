Als seus peus

Andrés Iniesta va acaparar la majoria dels flaixos de la final de copa, en què va oferir la seva enèsima exhibició de joc, aquest cop amb to de comiat, i amb gol inclòs, que va ajudar a embellir encara més el recital del Barça. Un cop celebrat el que ja és el seu títol número 31 com a blaugrana, el capità va continuar sent el gran protagonista de la nit, i es va emportar una pluja d’elogis que, com era d’esperar tenint en compte la seva trajectòria plena d’èxits i les simpaties que desperta arreu –per la seva classe i per la seva humilitat, dins i fora del camp–, venia tant de companys d’equip com de rivals. En definitiva, de tot el sector del futbol a escala mundial.

“Iniesta pot jugar deu anys més, perquè amb la seva qualitat és impossible que el puguin aturar. Ha fet molt per aquest club i està a un nivell espectacular, com s’ha vist. És un plaer tenir-lo i comptar amb ell, i s’ha guanyat el dret a decidir”, manifestava Sergio Busquets, orgullós de poder jugar al costat del manxec i, alhora, conscient –en espera de la confirmació que anunciarà en els pròxims dies el mateix Iniesta– que està gaudint dels últims dies amb ell com a company de vestidors. En la mateixa línia s’expressava un altre dels seus socis, Jordi Alba, que assegurava: “Ha estat i és un plaer estar al seu costat.” Així mateix, el definia com “el número u en la seva posició i com a persona”, i recordava que “la decisió que prengui serà benvinguda, perquè s’ho mereix”. Queda clar que Iniesta deixa bons amics a la plantilla i un reconeixement a l’altura de la seva figura. “Ets el més gran. Ídol”, publicava Denis Suárez a les xarxes socials, en les quals el capità blaugrana també va ser el rei d’una nit que difícilment oblidarà mai, com van demostrar les seves llàgrimes quan va seure a la banqueta, després de rebre –en ser substituït a tall d’homenatge per Ernesto Valverde– una sonora i merescudíssima ovació, no només de l’afició del Barça, que gaudeix de la seva màgia des que va aterrar a la Masia amb només 12 anys, sinó també de l’afició rival, la sevillista, que va voler premiar amb els seus aplaudiments tot el que ha donat Iniesta al món del futbol. I és que a qui li agrada aquest esport, sigui de l’equip que sigui, gaudeix veient jugar Iniesta, com va destacar Valverde, tot rememorant els anys en què l’havia tingut com a rival: “L’he patit molts cops en contra. Fa coses que semblen fàcils, però que són difícils. Amb els partits que està fent, em toca gaudir-ne, i ell també està gaudint. Està marcant una època i és un gust veure’l jugar.” Un altre tècnic, Quique Setién, també amant del bon futbol, hi va voler dir la seva, amb una petició amb toc d’humor inclòs: “Iniesta, si us plau, no marxis a la Xina, vine al Betis!” El temps d’Iniesta vestint de blaugrana s’acaba, però el que és clar és que “el Barça és l’equip de la seva vida i hi posarà la cirera final quan ell vulgui”, va afirmar el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu.