Comença la setmana que cap barcelonista voldria viure

És un secret de domini públic que Andrés Iniesta posarà punt final a la seva etapa professional com a jugador del primer equip del FC Barcelona a finals d’aquesta temporada. Ho anunciarà oficialment aquesta setmana, just després d’haver aconseguit un nou títol, la seva sisena copa del Rei, i poc abans de segellar la que seria la seva novena lliga. El moment arribarà matemàticament el 29 d’abril si s’imposen al Deportivo a Riazor.

Aquesta, per tant, serà una setmana que cap barcelonista voldria viure, perquè suposarà certificar l’adeu del capità i d’un futbolista que ha marcat la història dels últims anys del club. La decisió ja la té presa, fruit d’un llarg procés de reflexió personal i després de consultar-ho amb el seu entorn més proper. La família veu amb bons ulls iniciar aquesta aventura a la Xina, malgrat que Iniesta encara es veia amb forces i amb il·lusió per continuar una temporada més jugant al Barça. Però l’oferta és tan atractiva en tots els sentits –econòmic i, sobretot, personal– que el manxec finalment ha optat per acceptar-la. El fa tremendament feliç sentir partit rere partit “Iniesta quédate”, i ho agraeix, però la decisió ja està presa i és ferma. Ni els companys, ni la directiva ni l’afició el faran canviar d’opinió. “Aquesta setmana faré pública la meva decisió. És una decisió personal. Ja tinc 34 anys, i un ja és madur per prendre aquestes decisions”, va afirmar després del partit contra el Sevilla. No va voler insistir més en el tema quan li van preguntar si havia disputat la seva última final amb el Barça, perquè no volia treure protagonisme al títol i perquè ben segur que el club ja prepara un acte que estigui a l’altura per a quan faci oficial el seu adeu. Quan toca acomiadar un futbolista rellevant, en els últims anys el club acostuma a fer-ho bé.

En el vol de tornada dels campions, Iniesta va ser un dels protagonistes, i es va fer la tradicional fotografia amb la copa juntament amb Valverde, Josep Maria Bartomeu i la plana major de la direcció esportiva, amb el mànager general, Pep Segura; el secretari tècnic, Robert Fernández; el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, i el directiu responsable del primer equip, Javier Bordas.

Iniesta no oblidarà mai la nit que va viure al Wanda Metropolitano. Més enllà d’aconseguir un nou títol i de marcar per primer cop en una final a partit únic vestint de blaugrana, en l’ambient es va notar que es tractava d’una mena de comiat avançat. Per l’abraçada que es va fer amb Messi, amb els companys i amb Valverde, però també per les seves llàgrimes i pels últims quatre minuts de partit, en què l’afició del Barça no va deixar de corejar el seu nom. També pels aplaudiments dels seguidors del Sevilla, que per uns moments es van oblidar de la gran desil·lusió viscuda i van retre homenatge a un futbolista únic, pel seu talent espectacular al camp, per la seva manera de ser i per la seva actitud en la vida. “És increïble sentir l’estima de la gent per tota la meva carrera. És una cosa que queda molt a dins, és un agraïment. És especial”, va assenyalar un cop acabat el partit. Després del que havia succeït a Roma, Iniesta i l’equip volien signar una gran actuació. “Tenia el desig que tot sortís bé i així ha estat. Estic content pel títol i per la imatge. L’equip i l’afició es mereixen un 10.” Precisament, un dels millors del partit va ser el manxec, que va completar la seva magnífica actuació amb un golàs després de deixar assegut Soria amb una finta meravellosa.

L’opinió del pare

També va parlar del futur d’Iniesta el seu pare, José Antonio, als micròfons de la SER. I va ser bastant clar: “El meu fill està a punt de fer un pas dur.” Ara bé, hi va afegir que ara és “un bon moment” per posar punt final a la seva carrera al Barça. Per acabar, va admetre que s’emociona molt amb l’estima que tot el món del futbol té pel seu fill.