Més que una copa per a Valverde

No havien estat dies fàcils per a Ernesto Valverde després de la inesperada eliminació del Barça de la Champions coincidint amb l’eliminatòria de quarts. El tècnic basc d’origen extremeny va ser el principal assenyalat en la desfeta viscuda a l’Olímpic de Roma (3-0) i que va llençar a les escombraries l’avantatge assolit en el partit d’anada al Camp Nou (4-1). Se li va qüestionar el plantejament conservador, així com la manca de reacció mostrada per canviar el guió d’un partit que s’encaminava cap al desastre. “Ets l’entrenador i has d’aguantar el xàfec que ve amb les derrotes perquè va amb el càrrec”, va comentar amb relació a aquests comentaris.

La final de copa de dissabte al Wanda Metropolitano, doncs, es presentava com una prova per veure la capacitat de Valverde a l’hora de fer reaccionar l’equip. Una cita precedida per algunes informacions que indicaven que la desfeta de Roma havia provocat a les altes esferes del club blaugrana certa desconfiança en el tècnic, fins al punt que podia perillar la seva continuïtat a la baqueta de cara a la temporada vinent. L’exhibició mostrada pel conjunt blaugrana contra el Sevilla, i reflectida amb el contundent 0-5, suposa la millor resposta de Valverde a l’hora de reivindicar la seva tasca al capdavant de la banqueta i que s’ha d’arrodonir amb el títol de lliga, que podria segellar-se diumenge vinent. “El que va passar a Roma sonarà durant un temps, però la intenció era guanyar [la final de copa] i ara hem d’intentar certificar el campionat”, va comentar dissabte després del partit.

A falta de confirmar el doblet, la copa suposa el primer títol oficial de Valverde com a tècnic del Barça. Ho va celebrar amb la discreció que defineix el seu caràcter, cedint el protagonisme de les celebracions als seus jugadors. No era pas la primera final de copa que vivia. De fet, en la seva carrera d’entrenador ja havia guanyat dues copes gregues (2009 i 2012) amb l’Olympiacòs. Posteriorment, com a tècnic de l’Athletic, va perdre la final del 2015, amb el Barça com a botxí (3-1).

Valverde també pot presumir d’haver guanyat la copa amb el Barça com a entrenador i també com a jugador. I és que el de Viandar de la Vera va formar part de la plantilla blaugrana que va imposar-se al Madrid per 2-0 en la final de 1990. Valverde, però, no va tenir minuts en aquella final.