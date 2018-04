Exasperació groga

S’esperava que, com en anys anteriors, la xiulada a l’himne espanyol fos un dels temes de debat de la final de la copa, però la Policía Nacional, que havia demanat respecte a l’himne i no ofendre “els que se’n senten orgullosos” a través del seu compte de Twitter, es va encarregar que la imatge extraesportiva de l’esdeveniment estigués protagonitzada pel color groc. La requisa de samarretes d’aquest color –sobretot les que duien alguna inscripció relacionada amb l’independentisme i la llibertat d’expressió–, i d’altres objectes com ara xiulets i banderoles per part del cos de seguretat –que admet que no hi havia una ordre específica però assegura que la requisa es va fer perquè els objectes grocs “augmentaven el risc de violència”– ha fet esclatar una nova polèmica entre el govern espanyol i amplis sectors socials catalans, no només independentistes.

Les xarxes socials es van omplir de vídeos, fotografies i piulades mostrant la requisa d’objectes grocs a diversos socis i aficionats del Barça a les diferents entrades a l’estadi, i també d’actes ja a la graderia, com la que va explicar el periodista de Televisió de Catalunya Òscar Armengol, a qui la seguretat del Metropolitano va voler endur-se del seient per tenir un xiulet. I, posteriorment, es van omplir també de missatges de rebuig, com el de Carles Puigdemont. “Si un simple color és una ofensa a l’Estat, què serà el pròxim? Policia política espanyola”, va piular des de Berlín. I d’altres representants polítics, com la cupaire Mireia Boya, que escrivia: “Una policia que requisa samarretes d’un color determinat o banderoles amb un text concret és una policia política. Aquí i arreu. I, dels països amb policies polítiques, se’n diu dictadures.” I Gabriel Rufián, diputat d’ERC al Congrés, resumia la final: “El Barça guanya títols; Espanya perd drets.” Mentrestant, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, assegurava sentir-se representat durant la final “per tots els que han corejat i respectat l’himne del meu país, que és Espanya”, mentre que Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament, defensava la requisa de samarretes grogues perquè “eren susceptibles de provocar enfrontaments”.

Explicacions i dimissions