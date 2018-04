El Barça guanya el Chelsea i es corona per segon cop en la Youth League (0-3)

El Barça s’ha tornat a proclamar campió de la màxima competició europea juvenil després de superar de manera contundent el Chelsea. El davanter veneçolà Alejandro Marqués, amb un doblet, i Abel Ruiz, amb el 0-3 en l’afegit, van ser els autors de les dianes blaugrana.

Amb tots dos equips igualant-se gairebé home a home per tot el terreny de joc, les passades en llarg han estat l’única solució viable que han trobat tots dos conjunts per progressar sense assumir riscos excessius en els primers compassos de joc. I és que sobretot el Barça intentava sortir construint des del darrera, però el porter Iñaki Peña i els centrals blaugrana només trobaven la solució de la pilotada en llarg cap a la línia ofensiva, un regal per als potentíssims centrals anglesos. Però amb el pas dels minuts, tot s’ha anat posant a lloc i el Barça ha aconseguit plantar-se amb assiduïtat a tres quarts de camp rival. Aleshores Abel Ruiz ho ha provat aprofitant una mala sortida del porter (20’) i Collado ha enviat a la barrera una falta a la frontal provocada per Riqui Puig (29’), dos avisos del que estava per venir: quan just es complia la mitja hora de joc, Marqués ha obert el marcador en culminar una bona assistència d’Abel Ruiz.

Amb avantatge en el marcador, la segona part no ha pogut començar millor per als de Garcia Pimienta, i cinc minuts després de la represa han doblat l’avantatge en el marcador per mitjà altre cop de Marqués, l’heroi inesperat de la final. El davanter culer ha aprofitat una greu errada del central Grant per robar-li la cartera i superar el porter Cumming amb una gran definició (51’). El 0-2 ha fet despertar el Chelsea que, sense res ja a perdre, ha fet un pas endavant. Així, els londinencs han viscut els millors moments del matx i haurien pogut fer un gol que hauria donat emoció al partit. La xilena de McCormick, però, ha sortit lleugerament desviada (56’) i cinc minuts després, Hudson-Odoi hatopat amb el pal dret de la porteria d’Iñaki Peña en un llançament de falta. Passats els pitjors minuts, però, el Barça ha aconseguit amainar el temporal a través del control de la possessió i, a pesar d’una rematada al travesser de Brown (83’), Abel Ruiz ha sentenciat la final amb el 0-3 definitiu en l’afegit i el Barça ha pogut celebrar la segona Youth League quatre anys després que els Munir i companyia toquessin la glòria europea per primera vegada.