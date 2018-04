El planter torna a regnar

El Barça va tornar a ser proclamat campió de la màxima competició europea juvenil en superar el Chelsea en la final gràcies a un doblet de Marqués i a un gol a les acaballes del davanter del filial Abel Ruiz. El conjunt blaugrana va aixecar, així, el títol de la Youth League quatre anys després que ho aconseguís per primera vegada un juvenil liderat per Munir.

Amb tots dos equips igualant-se gairebé home a home per tot el terreny de joc, les passades en llarg van ser l’única solució que van trobar tots dos conjunts per progressar sense assumir riscos excessius en els primers compassos del matx. El porter Iñaki Peña i els centrals blaugrana només trobaven la solució de la pilota llarga cap als seus davanters, un regal per als potentíssims centrals anglesos, que es van imposar en tot aquest tipus de passades. Amb el pas dels minuts, però, el Barça va aconseguir començar a enllaçar passades i a plantar-se amb més assiduïtat a tres quarts del camp del rival, i així van arribar les primeres ocasions. Abel Ruiz, aprofitant una sortida defectuosa del porter Cumming, va intentar superar-lo per dalt (20’), mentre que Collado va provar de repetir el gol de falta de la semifinal, però el seu xut es va estavellar a la barrera (29’). Cap de les dues ocasions van ser gaire clares, però sí els avisos perfectes del que estava a punt de passar. I és que en una bona maniobra venint a rebre, Abel Ruiz va desequilibrar la defensa londinenca amb una ràpida paret amb Riqui Puig i va donar el gol fet a Marqués, que només va haver de llançar-se en planxa per empènyer la pilota al fons de la xarxa (32’).

Amb avantatge blaugrana en el marcador, tots dos equips van sortir després de la represa a temptejar el terreny. Però abans que cap dels dos es decidís, altre cop va aparèixer Marqués per rematar el Chelsea. El davanter veneçolà va robar la cartera al central Grant i va batre el sentinella rival amb una bona definició (51’). Sense res a perdre, però, el conjunt blue va decidir fer un pas endavant i la reacció va tenir el seu efecte: la defensa blaugrana va viure el tram de major patiment quan McCormick va provar-ho de xilena (56’) i Hudson-Odoi va posar l’ai al cor al conjunt català amb un xut de falta a la base del pal.

El control i la sentència