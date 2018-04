Sergi Roberto, de promesa a imprescindible en 200 partits

Quatre temporades al filial van fer pensar que Sergi Roberto quedaria en un projecte de bon futbolista, que seria un altre jove del planter que hauria de buscar minuts fora i que un cop marxés, ja l’hauríem vist prou. Perquè això no es complís, van ser clau la paciència del jugador i la confiança de Luis Enrique en ell. El tècnic asturià el coneixia molt bé de la seva etapa en el Barça B, i era conscient que si li donava minuts amb el primer equip, no li fallaria. I així va ser. A Sergi Roberto el va fer debutar amb el primer equip Pep Guardiola el novembre del 2010, però la regularitat li va arribar amb el de Gijón. Amb paciència, confiança i encert, Sergi Roberto es va fer un lloc en l’equip. No al mig del camp, on tothom el situava perquè era allà on s’havia format com a jugador de futbol, sinó al lateral dret, que era on l’equip el necessitava.

La presència del català al lateral dret va ser una sorpresa, sobretot perquè va deixar a la banqueta Dani Alves, un dels millors laterals drets de la història del Barça, en diverses ocasions, i el de Reus no només es va convertir en un gran substitut sinó en un relleu de garanties. Amb l’adeu del brasiler al final de la temporada 2015/16, Sergi Roberto es va fer seva la banda dreta blaugrana, i fins aquesta temporada no l’ha deixat anar. Aquest any, Valverde ha tret diverses vegades Roberto de la defensa per tornar-lo al mig del camp, on ha mantingut el nivell.

La millor polivalència

Fer jugar Roberto al lateral dret va ser un gran encert de Luis Enrique, i Ernesto Valverde ha seguit els seus passos. El català juga, a hores d’ara, més partits a la defensa que al mig del camp, tot i que la seva gran polivalència ha permès als seus entrenadors situar-lo en tantes i tantes posicions... Amb 26 anys acabats de fer, Sergi Roberto arriba a la xifra de 200 partits havent jugat com a interior dret, interior esquerre, extrem dret, extrem esquerre, lateral dret, lateral esquerre, mig centre... El de Reus sembla que podria jugar bé allà on l’entrenador de torn li encomani, i fer-ho bé, i amb aquest cartell s’ha convertit en història viva del Barça. I és que només es pot qualificar d’històric un futbolista que ha celebrat 150 victòries en els seus primers 200 partits com a jugador del primer equip –la resta, 27 empats i només 22 derrotes. I així han arribat els 14 títols dels quals pot presumir Sergi Roberto. Quatre lligues, quatre copes del Rei, dues Champions League, un mundial de clubs, dues supercopes d’Espanya i una supercopa d’Europa són, de moment i a falta que l’actual lliga caigui pel seu propi pes a les vitrines del museu del Barça, els títols que ha pogut celebrar com a futbolista professional, i ha estat peça important en la majoria d’aquests, com els aconseguits en les dues últims temporades de Luis Enrique i la copa guanyada dissabte.

Set gols, un d’històric