“Mai no se’ns va informar que no es podria entrar amb samarretes grogues”

El Barça ha desmentit amb rotunditat una informació publicada a elconfidencialdigital.com segons la qual el club blaugrana i el Sevilla van ser informats i van estar d’acord amb la confiscació de samarretes grogues i altres objectes personals que va practicar la policia a Madrid abans i durant la final de copa.

El digital cita fonts de la policia per explicar que el protocol es va decidir en la reunió de la comissió antiviolència dimecres de la setmana passada, que va presidir la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Dancausa, i en la qual hi haurien estat presents el comissari general de seguretat ciutadana, el delegat de seguretat de l’Ajuntament de Madrid, el coordinador de partits de la federació espanyola de futbol, la seguretat de la casa reial, el coordinador de seguretat designat per al partit, la prefectura superior de policia, la Guàrdia Civil, la policia local de Madrid, el SAMUR, bombers, Creu Roja, Renfe, representants dels transports públics i dels clubs finalistes.

“Se’ns va dir que s’aplicarien les mesures habituals en partits com aquest, l’aplicació de la llei. I això vol dir no conculcar els drets fonamentals de les persones perquè altra cosa és il·legal. En absolut se’ns va informar d’aquestes mesures, de si es podria entrar amb samarreta d’un color o d’un altre perquè això és un dret fonamental innegociable i que no es pot posar en qüestió per cap llei. Tota llei ha d’estar per sotmesa dels drets fonamentals. I veníem de fa dos anys, quan una sentència va reconèixer el dret a entrar amb una estelada. Lògicament, no es va posar en qüestió que es pogués entrar amb una samarreta. Ningú ho va posar sobre la taula perquè era absurd” ha argumentat amb insistència el portaveu del Barça, Josep Vives, aquest matí a RAC1. “A més, si hagués estat així ens hi hauríem oposat perquè no es pot aplicar una norma ad extensum de manera que violi drets fonamentals”.

Vives ha explicat que abans del partit, quan van tenir coneixement dels fets que es produïen pels volts del Wanda, el responsable de seguretat del Barça es va posar en contacte amb el seu homònim del Wanda Metropolitano, de la Policia Nacional, que es va mostrar sorprès i que no ho entenia. També ha recordat que en acabar el partit el club va anunciar que demanaria explicacions i que avui es farà “per escrit, a la delegació del govern espanyol a Madrid i a la federació espanyola de futbol”. El Barça s’esperarà a la resposta per decidir si pren algun altre tipus d’acció per continuar defensant “la llibertat d’expressió que ha de prevaldre en un estat de dret i democràtic. Ha arribat un moment que no podem transigir en qüestions com aquestes”.