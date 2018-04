Demanen explicacions al govern espanyol i la RFEF

El FC Barcelona va mostrar ahir el seu malestar per una informació apareguda a elconfidencialdigital.com que assegurava que el club sabia que la policia confiscaria samarretes grogues i altres objectes a l’entrada del Wanda Metropolitano abans de la final de copa. El digital explicava, citant fonts de la mateixa policia, que es va informar d’aquesta mesura en una reunió de la comissió antiviolència que es va fer dimecres passat a Madrid, presidida per la delegada del govern espanyol, Concepción Dancausa, i en què van participar els diferents cossos de seguretat de l’Estat i representants del Barça i el Sevilla.

El portaveu del club, Josep Vives, va negar categòricament aquesta informació. “Se’ns va dir que s’aplicarien les mesures habituals en partits com aquest, l’aplicació de la llei. I això vol dir no conculcar els drets fonamentals de les persones, perquè una altra cosa és il·legal. En absolut se’ns va informar d’aquestes mesures, de si es podria entrar amb samarreta d’un color o d’un altre, perquè això és un dret fonamental innegociable i que no es pot posar en qüestió per cap llei. Lògicament, no es va posar en qüestió que es pogués entrar amb una samarreta. Ningú ho va posar sobre la taula perquè era absurd. Si hagués estat així ens hi hauríem oposat”, explicava el portaveu del Barça, que va anunciar l’enviament d’un escrit per part del club tant a la delegació del govern espanyol a Madrid com a la Federació Espanyola de Futbol reclamant explicacions per aquesta decisió. “Volem que ens expliquin per què s’ha pres aquesta decisió. Per què no es va comunicar quan s’havia de comunicar, en el marc dels òrgans en què el club estava representat a l’hora d’organitzar el dispositiu de seguretat d’aquesta final.”

Vives també va indicar que una vegada rebin una resposta estudiaran si endeguen altres tipus d’accions. “Una vegada rebem una resposta, veurem si el club emprèn algunes accions, perquè considerem que va haver-hi una vulneració dels drets fonamentals de la nostra afició. No podem tolerar que hi hagi algú que vagi qualificant els nostres aficionats de fanàtics, quan van ser un exemple de convivència, de pau, de tranquil·litat i d’harmonia. En una graderia on hi havia gent que pensava molt diferent.”