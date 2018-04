Zoido xiula per les samarretes

L’executiu espanyol es va espolsar ahir la responsabilitat sobre la confiscació de samarretes grogues a la final de la copa del rei. “No es va donar cap instrucció ni cap ordre extraordinària” dirigida als agents que es van encarregar de barrar el pas els aficionats del Barça que portaven peces de roba d’aquest color en solidaritat amb els presos polítics. Així ho assegurava ahir el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, a la sessió de control al Senat durant la qual els portaveus d’ERC, Mirella Cortès, i del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, van aprofitar per denunciar el setge del seu govern a la llibertat d’expressió fins a caure en el “patetisme”. Tot i insistir que no es va enviar cap directriu des del seu ministeri, Zoido no amagava que justificava plenament la decisió policial, emparant-se en el fet que el marc legislatiu sobre violència a l’esport permet intensificar el setge cap a determinats símbols quan un partit es considera d’alt risc. Perquè, segons Zoido, no es perseguien les samarretes de color groc, sinó només les que portaven “lemes polítics” que poguessin acabar generant incidents. Tant és així que el ministre va arribar a minimitzar-ho xifrant en 199 les peces de roba retingudes a l’entrada del Wanda Metropolitano. “199 de 24.000 aficionats? No deuen tenir tant suport com asseguren tenir vostès”, ironitzava el dirigent dels populars.

El ministre, doncs, no només no es va donar per al·ludit davant les crítiques dels portaveus catalans per la imatge que va oferir l’Estat espanyol de retrocés dels drets fonamentals amb l’actuació policial de dissabte passat ni pel fet que se l’acusés de “mentir” perquè les confiscacions no es van limitar a les peces de roba amb lemes, sinó que fins i tot va aprofitar la intervenció del portaveu del PDeCAT per retreure-li la denúncia presentada per la fiscalia contra un grup de professors d’un institut de Sant Andreu de la Barca. “A vostè li deu semblar que entra dins la llibertat d’expressió assenyalar nens pel fet de ser fills de guàrdies civils”, etzibava, enmig de la cridòria de la bancada popular, que acompanyava els atacs del ministre amb una ovació.

Comparèixer al Congrés