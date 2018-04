Lligues amb marge per a la digestió

“La lliga, com més aviat millor.” Filosofia Valverde. Al tècnic de Viandar de la Vera no li importa guanyar-la al Camp Nou o a fora. Li és igual conquistar-la contra el Real Madrid en el clàssic del proper dia 6 de maig o contra un altre equip amb menys pedigrí i rivalitat. Fuig de la morbositat. No li importa ni l’escenari ni el context. Únicament pensa en una sola cosa: aixecar el títol al més aviat possible i conquerir el doblet en la seva primera temporada al Barça.

Si no hi ha cap sorpresa, el dia D serà aquest pròxim diumenge dia 29. El Barça podria ser campió sense ni tan sols jugar, si l’Atlético perd diumenge al camp de l’Alavés (16.15 h) i si el Real Madrid també falla el dia abans contra el Leganés al Bernabéu (18.30 h). En aquest cas, el Barça seria campió ja abans de saltar a la gespa de Riazor. En cas contrari, els blaugrana en farien prou amb un empat contra el Deportivo de la Corunya per ser campions de lliga ja a la jornada 35. Als de Valverde els sobrarien tres jornades, amb l’afegit del partit pendent contra el Vila-real. Res a veure amb el patiment final de l’última lliga guanyada amb Luis Enrique el curs 2015-16, quan l’equip va dinamitar un avantatge de 8 punts respecte a l’Atlético i 12 sobre el Madrid i va acabar suant tinta per aixecar el títol. El Barça va deixar escapar 11 punts de 12 possibles i es va complicar tant la vida que no va ser campió fins a l’última jornada al camp del Granada (0-3). O qui no recorda les mítiques lligues de Tenerife, guanyades a l’últim sospir. O aquell penal errat per Djukic a Riazor. Lligues amb final no apte per a cardíacs.

Aquesta serà la 25a lliga de la història del Barça i el 8è doblet de lliga i copa. Des de la temporada 1997-98 que el Barça no guanyava el títol amb tant marge. Va ser amb Louis Van Gaal a la banqueta. Aquell any el Barça acabaria primer amb 74 punts, nou més que l’Athletic (65). El Madrid va ser quart (63). Aquell Barça es va proclamar campió a la jornada 34, contra el Saragossa a casa. I com amb Valverde, any de doblet.

La temporada 1990-91, en la primera lliga de Johan, el Barça va ser campió en la jornada 34. També li van sobrar quatre partits a la temporada 1984-85, amb Terry Venables. Aquell curs el Barça va ser campió en la jornada 30, d’una lliga d’aleshores tan sols 34 partits. El Barça va acabar aquell any amb 53 punts. El premi va arribar al camp del Valladolid, amb aquell mític penal aturat per Urruti.

La temporada 2012-13 sempre serà recordada per la lliga dels 100 punts. La lliga de Tito. Aquell Barça va ser campió a la jornada 35 amb rècord de punts. El rècord de precocitat, però, el té el Barça de Rinus Michels de la temporada 1973-74. Aquell Barça va guanyar la lliga després de 14 anys de sequera i li van sobrar cinc jornades. Va ser l’any del mític 0-5 al Bernabéu. Era el Barça de Cruyff, Asensi, Rexach, Neeskens, Sotil, De la Cruz, Marcial...