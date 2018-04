Retrobament fructífer

L’aterratge de Philippe Coutinho al vestidor blaugrana li va permetre de retrobar-se amb Luis Suárez. Tots dos havien estat companys al Liverpool durant el segon tram de la temporada 2012/13 i la 2013/14, just abans que el davanter uruguaià complís el seu desig de venir a Barcelona a vestir la samarreta blaugrana. Durant aquella etapa a Anfield tots dos jugadors ja van exhibir la complicitat que tenien sobre el terreny de joc i que ara es repeteix al Barça. De fet, de les sis assistències que ha donat Coutinho aquesta temporada, la meitat han estat per a Suárez. La darrera, dissabte passat en la jugada del 0-1 al Wanda Metropolitano. Coutinho va aprofitar la llarga i precisa passada a l’espai de Jasper Cillessen per guanyar l’esquena de la defensa, avançar fins a l’àrea sevillista i cedir la pilota perquè Suárez fes el gol. Abans, el brasiler ja havia assistit l’uruguaià dos cops en la lliga, coincidint amb els partits contra el Girona i el València. Les altres tres assistències de gol de Coutinho fins ara han anat dirigides a Messi (2) i Umtiti.

Pel que fa a Suárez, ha assistit Coutinho en dos dels quatre gols que a hores d’ara ha fet el migcampista brasiler. De fet, va encarregar-se de fer la passada de gol en el primer que va signar Coutinho com a jugador del Barça. Va ser a Mestalla, coincidint amb la tornada de les semifinals de la copa, i va permetre als blaugrana d’obrir el marcador i d’encaminar l’accés a la final. Aquell dia el destí va voler rememorar el que havia passat cinc anys abans. I és que l’uruguaià també va ser qui va fer l’assistència en el primer gol de Coutinho amb el Liverpool, el 17 de febrer de 2013. A banda d’aquest gol, el davanter uruguaià també va fer la passada de gol cap a Coutinho en la jugada del 4-1 del Girona-Barça (jornada 25a). Una complicitat que, a falta de cinc partits per cloure la temporada, segurament augmentarà.