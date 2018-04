Gràcies, Andrés!

15 de maig del 2014. Marxa Carles Puyol. 21 de maig del 2015. Marxa Xavi Hernández. 27 d’abril del 2018. Avui. Marxa Andrés Iniesta. Tres dates assenyalades. Tres adeus sentits, que segurament cap barcelonista hauria volgut que arribessin mai. Tres mites del barcelonisme. Llei de vida.

Andrés Iniesta anunciarà aquest migdia la seva decisió de deixar el FC Barcelona. Era un secret de domini públic. Avui ja serà del tot oficial. El manxec, que va dir que donaria una resposta en ferm abans del 30 d’abril, ha escollit finalment fer públic el seu comiat avui. Se sabia que el capità parlaria aquesta setmana, després de conquerir la seva sisena copa del Rei amb el Barça, i finalment ha escollit fer-ho un 27 d’abril, just el mateix dia triat per Pep Guardiola, ara fa sis anys, quan va anunciar que deixava la banqueta del FC Barcelona. Casualitats de la vida. Dos símbols units per una mateixa data.

Ahir, l’equip va tornar als entrenaments després dels quatre dies de descans que els havia concedit Ernesto Valverde. I Iniesta va comunicar la seva decisió a la resta de companys. Abans de l’acte públic, el capità volia parlar amb la plantilla per anunciar de manera interna el que tots ja sabien. Serà avui quan parlarà en una roda de premsa davant els mitjans de comunicació. Està previst que ho faci a la ciutat esportiva Joan Gamper després de l’entrenament matinal, pels volts de la una del migdia.

Iniesta marxa al futbol xinès. Diu adeu després de tota una vida al Barça. Tot té un final. El passat dia 6 d’octubre signava la seva renovació vitalícia amb el club, però l’eternitat ha durat set mesos. Aquell “per sempre” que lluïa estampat a la samarreta damunt del seu dorsal número 8, el dia de la fotografia amb Josep Maria Bartomeu, estava subjecte a les lleis de la temporalitat. Res és etern. L’oferta astronòmica que li ha arribat de la Xina era senzillament impossible de rebutjar. Iniesta marxa en el moment just. No ha volgut concedir ni un sol instant a la decadència. Marxa a les portes de segellar un altre doblet i regalant l’enèsima exhibició futbolística no fa encara ni una setmana sobre la gespa del Wanda Metropolitano. El capità no podrà aixecar a Kíev la Champions lluint el braçal com sí que van fer anteriorment Puyol i Xavi, però marxa amb un doblet. Diumenge el Barça pot ser campió de lliga a Riazor. Li val l’empat amb independència dels resultats de l’Atlético i el Real Madrid. Serà la novena per a Iniesta, i el seu títol número 32 com a blaugrana. Paraules majors. El futbolista que més trofeus haurà guanyat en la història del club, juntament amb un Leo Messi que és un clar candidat a superar-lo.

En principi, la idea és que el manxec aixequi la copa de la lliga en el seu últim partit amb el Barça el 19 o el 20 de maig contra la Real Sociedad, amb tot el Camp Nou present. Serà l’última fotografia d’Iniesta vestit de curt amb el Barça. El club també li prepara un emotiu comiat a l’Auditori 1899. Comiat amb tots els honors.

21 anys al club