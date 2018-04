Rua per dilluns i celebració al camp contra el Madrid

Tot i que ningú vol donar la lliga encara per guanyada i el president, Josep Maria Bartomeu, no va voler parlar del tema ahir, en la seva visita al torneig de tennis Comte de Godó, el club estudia la manera de celebrar el doblet. Els d’Ernesto Valverde necessiten només un punt per ser proclamats campions de lliga, i sembla molt difícil que no l’aconsegueixin aquest cap de setmana contra un Deportivo que podria saltar a Riazor sent ja equip de segona divisió. El Barça, de fet, podria ser campió abans de començar el partit si el Real Madrid i l’Atlético de Madrid no guanyen els seus respectius enfrontaments.

El club, tot i que encara cou en alguns sectors l’eliminació contra el Roma de la lliga de campions, creu que un doblet s’ha de celebrar d’allò més, i per això ha decidit organitzar una rua pels carrers de Barcelona aquest dilluns, aprofitant el pont de l’1 de maig i que dimarts és festiu a Barcelona. El club no farà res oficial, com és habitual, fins que la lliga estigui guanyada de manera matemàtica, però ja fa dies que treballa amb l’Ajuntament de Barcelona per definir quin ha de ser el recorregut. La idea és que la rua comenci cap a les sis de la tarda al World Trade Center, com ha estat habitual les últimes vegades. Ara es dissenya un recorregut que no acabarà al Camp Nou. Podria acabar a les fonts de Montjuïc o bé prop de la travessera de les Corts.

El club ha decidit que no acabi la rua al Camp Nou i que sigui diumenge vinent, coincidint amb el clàssic contra el Real Madrid, quan l’equip celebri amb els seus socis els títols de lliga i de copa. Caldrà veure si en aquest partit, si el Barça ha guanyat la lliga aquest cap de setmana, el Real Madrid farà el passadís. L’entrenador blanc, Zinedine Zidane, ja va anunciar que no el farien per decisió seva, però caldrà veure si hi ha hagut un canvi d’opinió.

D’altra banda, el Barça, una vegada sigui campió, demanarà a la Federació Espanyola de Futbol que faci una excepció i el seu president entregui el trofeu de la lliga en l’últim partit contra la Real Sociedad que es juga al Camp Nou. Així el podria recollir Andrés Iniesta en el seu últim partit com a blaugrana.