“No és veritat que perillés Valverde”

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va començar ahir a acomiadar-se d’Andrés Iniesta. No va voler desvetllar res sobre el que dirà avui el de Fuentealbilla, però és un secret a veus l’adéu del manxec. “Sé coses d’Iniesta, però no diré res. Vull que ho digui ell. És el jugador que ha marcat aquesta era guanyadora del Barça i mereix el respecte de decidir el que vulgui. Per las eva trajectòria professional i humana. Tots els pares voldrien tenir un fill com Andrés. És el jugador mes important que hem tingut, ha estat en els projectes de tots els entrenadors des de Rijkaard fins a Valverde”, va dir el mandatari en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser.

Bartomeu va valorar la temporada blaugrana després de guanyar la copa i estar a un punt d’aconseguir la lliga. “Valorem molt la copa i com vam jugar la final. Ens queda un punt per guanyar la lliga, fer el doblet és un somni, sobretot d’on veníem, amb aquella Supercopa. Valverde ha estat molt important perquè ha transformat l’equip després de la marxa de Neymar. És cert que el que va passar a Roma ha estat un cop dur per a tots. Teníem l’ambició de guanyar-ho tot. L’equip s’ha refet i ara es tracta de confirmar el títol de lliga”, va dir el president del Barça, que va dir que era mentida que hagi perillat el càrrec d’Ernesto Valverde. “És fals que perillés Valverde, aquest és el seu projecte que porta un any de vida. Estem molt contents amb ell. Ningú pot dubtar d’ell després del que ha fet. L’èxit esta assegurat, acabar em el doblet és una temporada excel·lent, no és matrícula, però és excel·lent. L’objectiu sempre és guanyar la lliga i aquesta està sent molt bona, no hem perdut ni un partit en la lliga més potent d’Europa”, deia el dirigent blaugrana, que va treure ferro a la possible tercera Champions del Real Madrid. “No ens preocupem del que faci el Real Madrid. Hem de valorar el que hem fet nosaltres. Som l’equip que més títols ha guanyat a Europa des del 2004”, va dir Bartomeu, que va defensar la manera de jugar d’aquest equip: “Hem canviat aquesta temporada la manera de jugar. Neymar ja no hi és. Valverde ha hagut de canviar la manera de jugar i ho està fent molt bé. Es juga més junts, potser s’apropa més a l’ADN Barça”, va dir.

El president del Barça no va voler entrar a valorar el mercat blaugrana pensant en la temporada vinent. Antoine Griezmann és un dels més clars objectius del club. “L’Atlético de Madrid té molts bons jugadors. Mai parlem de jugadors d’altres equips, sempre respectem els equips que estan competint com demanem respecte per a nosaltres. Griezmann és un dels jugadors bons que té l’Atlético de Madrid. Estic encantat amb la davantera que tenim ara, amb Messi, Suárez i Coutinho, que van fer un gran partit contra el Sevilla. La situació és bona i crec que la temporada vinent encara serà millor”.

També va parlar Bartomeu de la negativa de Zinedine Zidane a fer el passadís en el clàssic si el Barça guanya la lliga diumenge contra el Deportivo. “Cadascú fa el que creu convenient. Si no hi ha passadís, doncs res. Nosaltres li hem fet al Real Madrid altres vegades i suposo que li faríem si es produeix aquesta situació en futures temporades”, va dir el president del Barça, que no va confirmar a Robert Fernández com a director esportiu del Barça per a la temporada vinent. Robert acaba contracte amb el club aquest 30 de juny i encara no ha renovat. Bartomeu tampoc va voler confirmar l’arribada de Jordi Cruyff.