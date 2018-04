“Aquest any ha estat una experiència extraordinària”

Només un punt separa el Barça del títol de lliga. Tot està preparat per celebrar-ho a Riazor, on l’equip local té tots els números per convertir-se avui mateix en equip de segona divisió. L’entrenador del Barça, Ernesto Valverde, es va mostrar ahir molt prudent, però no va poder evitar veure’s campió en algun moment. És normal si tenim en compte que al Barça li falten cinc partits i només n’ha d’empatar un per aconseguir el vuitè doblet de la seva història. “Tenim la màxima il·lusió per guanyar la lliga ja a la Corunya. Tots els equips vam començar de zero el mes d’agost i amb aquest objectiu i ara som a un pas d’aconseguir-ho. Són molts dies de feina, el treball de tota la temporada. Pot semblar que ha estat fàcil arribar fins aquí, però ha estat molt difícil”, va dir el tècnic blaugrana, que vol valorar aquesta lliga tot i la decepció de la Champions: “Fa falta que passi el temps per valorar més els títols. Les últimes lligues no s’han guanyat amb aquest marge. No pensàvem al principi que seria així.” Valverde té molt clar que no s’han de distreure ni un moment avui a Riazor si volen aconseguir el seu objectiu. “Hem d’estar concentrats perquè això és el que ens ha fet arribar fins aquí sense perdre ni un partit”, explicava l’entrenador del Barça, que feia una valoració molt positiva de la seva primera temporada a la banqueta blaugrana: “Quan vens aquí et poses a prova. Cada dia tens un examen. Ha estat una experiència extraordinària i espero que ho continuï sent. Aquí vius moments bons, pitjors, situacions extraesportives difícils, com la situació que ha viscut Catalunya aquest any… Estic content de com ha anat tot.”

Hi ha molts números que el Barça sigui campió aquest cap de setmana i el Real Madrid serà el següent rival a la lliga. Inevitable que es torni a parlar del passadís. De moment, el Deportivo ho farà avui després que el Barça guanyés la copa dissabte passat. “Es parla molt dels passadissos, ja se’n va parlar quan jugàvem nosaltres al Bernabéu. És un homenatge dels jugadors de l’equip rival, però s’ha desvirtuat una mica quan es parla entre Real Madrid i Barça i equips de màxima rivalitat. Sembla que es busqui més que el contrari sigui humiliat.”

