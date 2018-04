El millor va rematar la lliga

Una setmana després de guanyar la seva trentena copa, el Barça va tornar a fer els deures ahir a Riazor i es va proclamar campió de lliga per vint-i-cinquena vegada. És la setena en els últims deu anys per als blaugrana, que també sumen ja vuit doblets. En la primera temporada amb Valverde a la banqueta, el Barça ha protagonitzat una lliga del tot immaculada, ja que no ha perdut cap partit en les 34 jornades que ha necessitat per guanyar-la. Ni l’Atlético, i encara menys l’últim campió, el Madrid, han pogut apropar-se a la solvència mostrada des de l’inici pel Barça, que torna a confirmar-se com el gran dominador modern de la competició de la regularitat. De la millor lliga del món.

Només feia falta sumar un punt a la Corunya per ser campions i els de Valverde, amb quatre match balls més a la recambra, no van deixar passar aquesta primera oportunitat. Amb un triomf, que va costar força més del previst i també patiments, el conjunt blaugrana va segellar el títol i va condemnar al descens el Deportivo, que estava obligat a guanyar si volia conservar una remota esperança de salvar-se. Si haguessin jugat tot el curs com ahir, potser no haurien baixat.

Iniesta, que divendres va confirmar el seu adeu del Barça entre llàgrimes, va ser la gran absència, per unes petites molèsties, d’un onze gairebé de gala on només van faltar ell i el sancionat Sergi Roberto. A diferència de l’aposta habitual durant el curs, amb quatre migcampistes, ahir Valverde es va decantar per jugar amb tres atacants, amb Dembélé acompanyant Messi i Luis Suárez, que van ser els dos grans artífexs de la victòria. L’argentí amb tres gols i l’uruguaià donant-li les tres assistències.

Semblava que el passadís que havia fet el Deportivo al Barça abans del partit, pel títol de copa, es podria repetir després del xiulet inicial, ja que els blaugrana van anar per feina fent el primer gol quan només s’havien disputat set minuts. L’autor, Coutinho. El brasiler sempre ho prova si té la mínima ocasió i no va desaprofitar la passada dins l’àrea de Dembélé, per connectar una rosca imparable per a Rubén. De passeig però, cap ni un. I és que els de Seedorf no van abaixar els braços en cap moment. Als quinze minuts, Lucas Pérez va marcar en la sortida d’un córner, però el linier, encertat, va anul·lar el gol per un fora de joc previ de Schär. Al voltant de la primera mitja hora, els gallecs van disposar de tres noves oportunitats per marcar, però els va fallar la precisió dins l’àrea. El Barça veia com no aconseguia dominar un partit que se li començava a descontrolar en excés però amb espais, Dembélé va ser letal amb un ràpid contraatac, en què Messi, al segon pal i a passada de Suárez, va rematar de primeres per sota les cames de Rubén per fer el 0-2 que donava tranquil·litat. Poc va durar, ja que dos minuts després, en una badada defensiva, Lucas Pérez superava Ter Stegen i feia l’1-2 amb què s’arribava a la mitja part.

El guió no va variar després del descans. De fet, va empitjorar. Més gana dels jugadors del Deportivo i cert excés de confiança que es va anar convertint en por a les files blaugrana, molt contemplatius. Al Barça li tocar aguantar el vendaval del conjunt gallec, cada cop més crescut i fruit d’això, i en una altra acció en què va fallar tota la defensa blaugrana, de nou a veure-les venir, Emre Çolak va fer l’empat rematant a pler i sol dins l’àrea, quan encara quedava quasi mitja hora per al final. Valverde, per fi, va intentar canviar les coses donant entrada a Denis per Dembélé i poc després a Paulinho per Coutinho. Entremig, Ter Stegen, salvador i una de les grans armes d’aquest Barça, evitava el tercer gol del Dépor.

Sempre Messi