Una lliga impecable

En la competició de la regularitat, la lliga, el Barça ha mostrat la seva millor cara jornada rere jornada, i en la primera temporada amb Ernesto Valverde a la banqueta, tot i els dubtes sorgits a l’estiu arran de la marxa de Neymar i la desfeta a mans del Madrid en la supercopa d’Espanya, s’ha mostrat com un equip del tot imbatible. En el sentit més literal de la paraula. I és que els blaugrana van certificar ahir a la Corunya el seu 25è títol de lliga, sense tastar la derrota en cap de les 34 jornades que han disputat fins ara. Una fita complicadíssima d’assolir, i més pròpia d’altres temps, tenint en compte la competitivitat del campionat espanyol, probablement el millor del món.

Ni l’Atlético de Madrid, que ha encaixat quatre derrotes al llarg de la lliga, i encara menys l’últim campió, el Madrid, que ha perdut un total de cinc partits, tres d’aquests al seu estadi i alguns de forma contundent, com el clàssic disputat el mes de desembre (0-3), han pogut seguir el ritme que ha anat imposant el Barça des del començament, que amb una arrencada per emmarcar, amb set victòries consecutives, va presentar la seva ferma candidatura al títol. No va cedir el primer empat fins just després de la segona aturada per compromisos de seleccions, ja a mitjan octubre, al Wanda Metropolitano, on va fer mèrits per guanyar i va confirmar que el bon inici no era casualitat. Des d’aleshores, només en set partits més els de Valverde s’han deixat punts. A Mestalla –amb aquell gol no concedit per Iglesias Villanueva tot i que la pilota va entrar mig metre dins de la porteria–, en els dos duels contra el Celta, al Camp Nou i a Balaídos, on Iago Aspas va empatar amb la mà, a Cornellà-el Prat, a casa amb el Getafe, en l’únic partit sense marcar de tota la lliga, a Las Palmas, on Mateu Lahoz va ser el gran protagonista amb els seus greus errors i al Pizjuán, on Messi va evitar en els últims minuts la que semblava que seria la primera derrota blaugrana en el campionat. Un empat, el de Sevilla, que sumat al triomf les setmanes següent contra el Leganés i el València, va permetre al Barça batre un nou rècord històric, el de 38 jornades seguides sense perdre, que feia gairebé quaranta anys que durava, des que el va aconseguir la Real Sociedad entre les temporades 1978/79 i 1979/80. Una ratxa que no va servir aleshores als donostiarres per guanyar la lliga –ho van fer el 1981– però que sí que ha convertit el Barça –entre les últimes set jornades del curs passat sense perdre i les 34 d’ara ja n’encadena 41– en campió.

Solidesa i fiabilitat han estat algunes de les millors armes d’un Barça que s’ha fet fort també des del darrere –porta a zero en 18 jornades–, i ha poblat habitualment el mig del camp amb quatre efectius, per culminar-ho amb l’eficàcia habitual al davant, sense trident, però encara amb dues bèsties com Messi i Suárez, que entre tots dos han fet 56 gols, quasi dues terceres parts dels de tot l’equip.