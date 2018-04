Del Nuevo Estadio de Los Cármenes a la gespa de Riazor. Dos anys després, el FC Barcelona torna a ser campió de lliga. El Barça recupera el tron. Campions!

Nit de contrastos ahir a la Corunya. Del desconsol profund dels futbolistes i les llàgrimes dels aficionats del Dépor a l’alegria desbordada de la plantilla blaugrana i els aficionats culers que es van desplaçar fins a Galícia per veure com el seu equip posava el llacet a una lliga senzillament per emmarcar. El Barça va tocar de nou la glòria; al Deportivo de Clarence Seedorf l’espera l’infern de la segona divisió. No sempre plou al gust de tothom. L’equip d’Ernesto Valverde va posar, ahir, la rúbrica a una lliga extraordinària. Campions de lliga de forma invicta. Ni més ni menys que 41 partits consecutius sense conèixer la derrota en la competició domèstica. Aviat és dit. Incontestable. Rècord històric. Mai un títol de lliga havia estat tan merescut.

El rostre feliç d’Andrés Iniesta quan De Burgos Bengoetxea va xiular el final del partit va ser una de les imatges de la nit. Premi a una trajectòria. La novena lliga del capità, igual que per a Leo Messi. Trenta-dos títols per a cadascun. El manxec va rebre l’enèsima ovació quan va entrar al camp, Messi va ser el protagonista de la nit amb un altre hat-trick. Primera lliga per a homes com ara Philippe Coutinho i Samuel Umtiti. La primera també per al gestor d’aquest vestidor. Ernesto Valverde tanca la seva primera temporada al Barça amb un doblet. Campions de la copa del Rei fa una setmana contra el Sevilla i campions de lliga ahir al camp del Dépor. El setè títol de lliga en les últimes deu temporades. La lliga número 25 del Barça i el vuitè doblet de lliga i copa de la història del club.

La nit va començar bé i va acabar encara millor. L’equip va ser rebut pel rival amb el passadís d’honor amb motiu de la recent consecució del títol de copa i del passadís es va passar a la rotllana final. La pinya de tota la plantilla blaugrana celebrant la lliga al final del partit damunt la gespa il·lustra el valor que té aquesta lliga. Celebració sentida i alhora sòbria per respecte al descens del Dépor. La dolorosa derrota de Roma i el desencís per no ser a la final de Kíev encara cou al cor de molts culers perquè el somni del triplet era un somni real, però ahir això va quedar aparcat. Una lliga és una lliga! Els jugadors i el cos tècnic ho van celebrar amb sobrietat a la gespa i amb major alegria dins els vestidors, amb unes samarretes especials blau marí on es podia llegir “campions de lliga 2017/18” i el nom de tots els integrants de la plantilla al dors. Nit de càntics, bengales i alegria també a la font de Canaletes.

Avui, rua a Barcelona