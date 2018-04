L’èxit de la gent normal

Pocs aficionats blaugrana imaginaven a finals de l’estiu passat que el nou Barça de Valverde tancaria la temporada amb el vuitè doblet de la seva història. I és que la desastrosa planificació esportiva, marcada per la falta de reacció del club a la frustrant sortida de Neymar, va deixar una enorme sensació de buidor entre la culerada, una preocupació agreujada pel mal paper de l’equip en la supercopa, en què el Real Madrid li va passar pel damunt. “Sé que els noms de fitxatges atreuen la gent i generen il·lusió, però això és efímer. Tot dependrà de com vagin les coses”, va predir llavors Valverde, certificant que davant del soroll ell sempre respondria amb serenor i coherència. I les coses, tot i l’ajornament del fitxatge de Coutinho i la greu lesió de Dembélé, van començar d’allò més bé, cosa que va donar oxigen al Txingurri, que a poc a poc va anar imprimint el seu segell en la manera de fer de l’equip.

“El joc del Barça sempre s’ha basat en un gran esperit col·lectiu, tant en atac i en la combinació com en defensa, intentant recuperar aviat la pilota. La clau és estar junts. El que volem és que l’equip jugui rodó.” En aquells moments incipients la frase de Valverde va passar força desapercebuda, però el tècnic acabava d’anunciar quin era el seu pla, transformar el vertical i fràgil Barça del trident en un equip molt més compacte, encara que fos a canvi de passar a un 4-4-2 afegint un quart migcampista a l’equació, amb el qüestionat Paulinho com a peça principal. Tot plegat, i malgrat les credencials obtingudes pels bons resultats, va obrir el debat sobre si Valverde estava profanant l’estil, ja que la solidesa s’estava obtenint a canvi d’un futbol menys vistós.

“No podem quedar-nos on estem. L’estil ha d’evolucionar, readaptar-se, i aquesta és la meva idea”, es va defensar el tècnic, uns arguments refermats pels resultats de l’equip, capaç d’encadenar 34 jornades sense cap derrota, i amb uns números golejadors excel·lents, ja que el Barça suma en la lliga 87 dianes a favor i només 21 en contra, mentre que va assolir la copa del Rei amb 24 gols a favor i dos en contra.

El doblet aconseguit per Valverde i el seu cos tècnic, doncs, és l’èxit de la gent normal, la demostració que en tot un gegant com el Barça es pot tocar el cel sense aixecar la veu i mantenint-se fidel als ideals propis. I tot, a més, amb una plantilla minvada que a l’agost generava un munt de dubtes.

Valverde va aterrar al Camp Nou amb fama de ser un tècnic capaç de guanyar-se la confiança dels jugadors, una proximitat que ha mantingut en el Barça. I és que ell, per exemple, ha estat el primer entrenador capaç de fer veure a Messi i a Suárez, des de la coherència, que el millor per a tots era que descansessin en certs moments. El Txingurri, a més, es va guanyar el grup des de la serenor, un fet que en tot un transatlàntic com el Barça sempre s’ha considerat una quimera.

Això no vol dir, és clar, que Valverde no hagi tingut algun problema puntual. En el primer tram del curs, per exemple, va ser qüestionat per les poques oportunitats que va donar a Deulofeu i a Vermaelen, que no va jugar fins que va ser del tot necessari. I el mateix va succeir després amb Dembélé i amb Denis. A l’altra banda, la seva confiança cega en André Gomes també va generar força debat, però Valverde es va mantenir fidel als seus ideals, defensant sense fissures el portuguès.

Amb tot, però, la sensació general és que el Txingurri ha estat capaç de dirigir amb molt d’èxit una plantilla farcida d’estrelles mantenint-se fidel al seu tarannà calmat i proper, una manera de fer que ha minvat el soroll en l’entorn i que ha facilitat que el Barça tanqui el curs amb el vuitè doblet de la seva història.