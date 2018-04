La lliga, dels escollits; la copa, de tot el grup

En els darrers cursos, amb els grans clubs havent d’afrontar calendaris atapeïts d’enfrontaments, les plantilles àmplies i les rotacions han esdevingut un fet primordial per als tècnics. El problema, però, és que Valverde no va trigar a adonar-se que el nivell que aportaven els homes de refresc s’allunyava massa del dels teòrics titulars, cosa que 34 jornades de lliga després s’ha traduït en una distància sideral en la participació dels onze intocables i la resta. I és que no és cap casualitat que hi hagi gairebé 400 minuts de joc de diferència entre l’onzè futbolista de l’equip, Iniesta (1.580), i el dotzè, Semedo (1.185), i això que en la segona volta de la temporada Coutinho ha aconseguit un lloc rellevant en l’equip en detriment de Paulinho, l’única peça de l’onze de gala que podria entrar a debat i que ha provocat que es pugui considerar l’equip tipus de Valverde com un 10+1. La resta, el conegut ja de memòria per tothom: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi i Luis Suárez. I és clar, en un onze tan definit capaç de segellar el títol sense cap derrota, tots els protagonistes principals han tingut una rellevància sideral. Ter Stegen ha signat una lliga espectacular, amb 18 duels en què ha deixat la porteria a zero. En la defensa, Sergi Roberto, tot i encetar el curs com a teòric interior, ha tornat a ser el lateral dret, en detriment d’un Semedo massa verd encara. En l’eix, a l’habitual gran nivell de Piqué s’hi ha afegit Umtiti, que aquest curs ha crescut moltíssim, fins a erigir-se en un dels grans noms del campionat. I el mateix es pot dir d’un Jordi Alba estel·lar que ha aprofitat més que ningú la marxa de Neymar, fent-se l’amo i senyor de la banda esquerra, per formar una parella irrepetible amb Messi.

Al centre del camp, els grans motors han estat Busquets, que en un equip més conjuntat ha recuperat la seva millor versió, i Rakitic, un dels futbolistes a qui millor ha anat el nou 4-4-2 de Valverde, ja que jugant més centrat ha pogut retrobar-se i excel·lir. La tercera peça en la medul·lar ha estat Iniesta, que tot i haver completat només tres duels de lliga, ha estat titular indiscutible, una fórmula ideal perquè el manxec mantingués un gran estat físic. I a manca de Neymar, tot el pes ofensiu de l’equip l’han assumit Messi i Luis Suárez, autors de 55 gols, 32 l’argentí i 23 l’uruguaià. L’aportació del 10 blaugrana, és clar, mereixeria un capítol a part, ja que la seva contribució ha estat espectacular, i és el jugador que més gols ha fet i més assistències ha repartit en tot el campionat, a banda de ser el gran far del joc del Barça i de ser decisiu en els moments més delicats, com va succeir al Bernabéu, en el transcendental partit del Camp Nou contra l’Atlético de Madrid o al Sánchez Pizjuán, en què només va necessitar mitja hora per igualar un 2-0.

Pel que fa a la resta de jugadors, cal destacar la contribució golejadora de Paulinho, fins al gener l’onzè jugador de l’equip, i que amb vuit dianes és el tercer anotador en la lliga de la plantilla. També va ser clau l’entrada en escena de Vermaelen, que en un moment delicat del campionat, amb Mascherano i Umtiti a la infermeria, va ressorgir de les cendres per demostrar que si no hagués estat per les lesions hauria esdevingut un jugador important. Llastimosament, més enllà del brasiler i del belga, i a banda d’un Coutinho cada cop més important, el rendiment de la resta de jugadors ha estat força decebedor, començant per un André Gomes que no ha aprofitat el munt d’oportunitats que li ha donat Valverde. Això no vol dir, però, que jugadors com Semedo o Dembélé no puguin ser importants en el futur, ja que el seu qüestionable rendiment ha estat marcat per la seva manca d’adaptació al genuí estil de joc blaugrana, a banda que l’extrem francès va estar lesionat en el primer tram del curs.

L’altra cara de la moneda