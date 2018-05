La dècada blaugrana

Veure els jugadors del Barça celebrant un títol, ja sigui aixecant el trofeu, fent una rotllana a la gespa o gaudint amb les seves famílies, s’ha convertit en els últims anys en un costum ja del tot habitual, temporada rere temporada. Amb el doblet aconseguit enguany, el conjunt blaugrana no fa altra cosa que tornar a refermar, un cop més, la seva condició de gran dominador de la dècada pel que fa a títols estatals. I és que amb aquesta lliga, el Barça ja ha guanyat tres de les últimes quatre edicions, i el que encara és més destacat, set de les últimes deu. Pel que fa a la copa, els blaugrana no es queden ni molt menys enrere, ja que de les últimes deu, n’han guanyat sis i amb la d’enguany, ja són quatre anys consecutius guanyant-la. Afegint-hi una competició menor, com la supercopa d’Espanya, que el Barça s’ha endut cinc cops en els últims deu anys, són un total de divuit títols pel que fa a les competicions domèstiques de trenta possibles. La dada és aclaparadora.

L’arribada de Pep Guardiola a la banqueta, ara farà deu anys, va iniciar, amb el sextet del 2009, l’etapa més gloriosa del Barça pel que fa a títols, tant en l’àmbit mundial i continental, amb dues Champions, dos mundials de clubs i dues supercopes d’Europa, com estatal, amb tres lligues en quatre anys i dues copes, a més de tres supercopes d’Espanya. Un domini que tot i que a Europa ha perdut pes –l’única Champions des d’aleshores és la del 2015–, s’ha continuat allargant després de la seva marxa pel que fa als títols estatals. Tant amb Tito Vilanova, que en la seva únic curs com a primer entrenador, va guanyar la lliga dels 100 punts, com en els tres anys amb Luis Enrique, que va obtenir nou títols de tretze possibles, amb un triplet i un doblet inclosos –una Champions, dues lligues, tres copes, un mundial de clubs, una supercopa d’Europa i una d’Espanya–, com ara amb l’arribada d’Ernesto Valverde, com demostra la consecució d’aquest doblet, tot just el vuitè –lliga i copa– de la història del club. Pel camí han anat marxant autèntics mites com Eto’o, Puyol, Valdés, Dani Alves i Xavi, però n’han anat arribant de nous i, sobretot, n’han continuat d’altres com Piqué, Busquets, Messi i Iniesta, que ara també diu adeu, i que no han fet altra cosa que seguir liderant un equip sempre guanyador. Només en una d’aquestes últimes deu temporades, el Barça s’ha quedat sense guanyar cap dels grans títols. Va ser l’any amb Gerardo Martino com a tècnic. I tot i això, va estar a punt de ser campió de lliga. El gol mal anul·lat a Messi en l’última jornada contra l’Atlético ho va impedir i va fer que la supercopa d’Espanya fos l’únic trofeu que aixequessin els blaugrana en una temporada grisa.

Tot plegat demostra el lideratge gairebé absolut del Barça pel que fa als títols estatals. Més encara, si es compara amb els de la resta. Perquè malgrat que el Madrid ha obtingut tres de les últimes quatre Champions, les competicions domèstiques continuen sent una assignatura pendent dels blancs en els anys més recents. I és que en l’última dècada, el Madrid només ha celebrat dues lligues –una de les últimes sis– i només dues copes. De fet, també són les dues úniques copes en 25 anys, que sumades a les tres supercopes d’Espanya en deu anys, fa que la diferència entre uns i altres sigui abismal: divuit títols estatals per al Barça en l’última dècada, per només set del Madrid, que també veu com els blaugrana els escurcen la distància en el palmarès de la lliga, amb un total de 25, a 8 de les seves 33.

Més distància hi ha encara amb els èxits de l’Atlético, que tot i passar la millor etapa de la seva història –les dues finals de Champions disputades, el 2014 i el 2016, així ho indiquen també–, no ha estat capaç de traduir aquest moment dolç en el seu palmarès, més enllà de la lliga guanyada el 2014, any en què també es va endur la supercopa d’Espanya, i la copa del 2013, contra el Madrid. En el quadre d’honor de les competicions estatals de l’última dècada, també s’hi inclouen el Sevilla, campió de copa el 2010, i en menor mesura, l’Athletic, amb la supercopa d’Espanya del 2015 contra el Barça. Una competició que el mes d’agost que ve, el conjunt blaugrana tornarà a disputar, amb el Sevilla com a convidat per ser el finalista de copa.