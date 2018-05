Futur enlaire

“Robert Fernández té contracte fins al 30 de juny. Quan acabi la temporada analitzarem la situació i prendrem decisions. Ara estem centrats a guanyar la lliga.” Així va respondre fa uns dies el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, quan se li va preguntar, en una entrevista a la Cadena SER, per la continuïtat del secretari tècnic blaugrana. Un cop guanyada la lliga i amb l’únic al·licient d’aquí a final de curs d’intentar acabar-la sense perdre ni un partit, és hora de començar a afrontar quina ha de ser aquesta decisió respecte al futur de Robert, que ja compleix tres temporades al club des que Bartomeu va apostar per ell un cop va guanyar les eleccions, l’estiu del 2015. A hores d’ara, les coses continuen sense estar gens clares, tot i que el club valora l’opció d’oferir-li la renovació. En aquest sentit, i encara que hi ha algunes divergències al voltant de la decisió a prendre, la bona sintonia tant amb Ernesto Valverde com amb gran part de la plantilla juguen a favor de Robert, tot i que faltarà veure si tot plegat s’acaba concretant amb una oferta o si finalment es prefereix buscar un relleu. Fa unes setmanes va sorgir el nom de Jordi Cruyff, per reforçar l’estructura esportiva, però Bartomeu va negar que hi hagués res, “de moment”.

La feina feta al llarg d’aquests tres anys és un dels aspectes que cal analitzar que comentava el president blaugrana i que han de decidir el futur de Robert. Alguns fitxatges que han dut el seu segell han estat molt discutits, tant per preu com per rendiment. També els d’Aleix Vidal i Arda Turan, ja que, tot i que oficialment encara no era secretari tècnic, el de Betxí hi va donar el vistiplau. Per culpa de la sanció de la FIFA no van poder debutar fins al gener del 2016 i en el cas del turc, ja no està ni al club. Altres noms entren també dins del grup de fracassos, com podrien ser els d’André Gomes i Alcácer, màxims exponents de l’intent de rejovenir la plantilla que ha estat molt lluny de ser un èxit. A l’altre costat de la balança se situa, en primer lloc, Umtiti, el seu gran encert i, de fet, un dels millors fitxatges, i més rendibles, en anys. També altres jugadors com Cillessen, Paulinho i Semedo han rendit correctament. Si tot plegat es posa a la balança, no es pot dir que les temporades amb Robert a la secretaria tècnica hagin estat dolentes, ja que si bé en la Champions no s’ha passat dels quarts de final en cap dels últims tres anys, s’han aconseguit dos doblets, el d’enguany i el del 2016. També va ser clau l’elecció d’Ernesto Valverde per substituir Luis Enrique a la banqueta.

Sortides a banda –amb Robert han marxat homes importants com Pedro i Dani Alves i no per tots s’ha ingressat el que s’esperava, i en alguns casos com el del lateral brasiler, res–, Robert també ha posat el seu gra de sorra en altres operacions estratègiques, com les renovacions, en els últims anys, de peces vitals com Ter Stegen, Piqué, Busquets, Rakitic, Luis Suárez i Messi. Tot suma.

Menys pes des de l’estiu