Denis Suárez floreix per primavera

La temporada de Denis Suárez ha estat complicada. Ernesto Valverde no li ha donat tota la confiança que el jove jugador del Barça s’esperava o que va tenir la temporada passada amb Luis Enrique. Tampoc va ajudar una lesió muscular que es va fer en la supercopa de Catalunya. Recuperat, després de gairebé un mes de baixa, Denis ha tingut diverses estones durant aquest mes d’abril que ha sabut aprofitar. No han estat grans exhibicions, més aviat petits bocins que deixen entreveure tot el talent que té el jugador de Salceda de Caselas i que ja va demostrar en etapes anteriors al Celta, al Manchester City i al filial del Barça, en els seus inicis, o al Vila-real i el Sevilla, en la seva consagració. Fins i tot, en el primer any com a futbolista del primer equip, a les ordres de Luis Enrique, en què va tenir el doble de minuts que enguany en aquests moments del curs –1.171 per 515 de la lliga 17/18–. Denis, com les flors, ha tret fruit amb els primers rajos de llum de primavera.

Va reaparèixer a Sevilla, la que va ser casa seva fa uns anys, substituint un Paulinho gris. A la capital andalusa, el gallec va poder disposar de quinze minuts en què, a l’ombra de Messi, va posar un punt més de velocitat de pilota i precisió a l’atac, aquell dia estèril, del Barça. Juntament amb Messi, Denis va revolucionar l’enfrontament al Sánchez Pizjuán i el Barça va empatar el duel a dos gols. Amb el Leganés, al Camp Nou, la seva presència va ser testimonial, però la setmana següent, contra el València, va tenir una ocasió per marcar en els sis minuts que va jugar. Assistit per Messi, amb qui sempre mostra una bona entesa, Denis va estavellar la seva rematada al cos del porter Neto.

A Vigo, contra el Celta, va ser titular –per primer cop des de principis del mes de desembre– i va dur la batuta del mig del camp. Sobretot, en la faceta de construcció de joc, juntament amb Coutinho, amb qui comparteix perfil a la línia successòria del capità Iniesta. Precisament, al Wanda Metropolitano, quan Valverde va decidir substituir el manxec perquè el públic l’ovacionés, Denis va ser l’escollit per al canvi. També en el partit contra la Roma del Camp Nou en què va iniciar la jugada del 4-1, obra de Luis Suárez. I contra el Deportivo, amb 2-2 en el marcador, va entrar per tornar a associar-se amb Messi, l’heroi de la nit en què el Barça va guanyar la lliga, per capgirar la dinàmica negativa que tenia el Barça.