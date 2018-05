Buscant el primer triomf

El clàssic entre el Barça i el Real Madrid és un partit amb una atmosfera especial. Malgrat que els blaugrana ja s’han proclamat campions de lliga i que els pensaments dels blancs estan sobretot en la final de la Champions de Kíev, una cita com aquesta sempre està marcada en el calendari. Cap futbolista amb possibilitats de participar-hi vol perdre-se-la. Hi ha dos jugadors del Barça que tenen l’oportunitat de jugar el seu primer clàssic i que esperen amb candeletes que arribi el duel de diumenge per viure en directe una experiència així. Un dels millors aparadors del futbol mundial.

Coutinho i Dembélé tenen moltes possibilitats de jugar el partit de diumenge, un formant part de l’onze inicial i l’altre entrant en algun moment. Hi ha hagut tres clàssics aquesta temporada, però en cap d’aquests hi han pogut participar. En el cas del brasiler, perquè es va incorporar en el mercat d’hivern i en el del francès, perquè en el de lliga estava lesionat i quan es van disputar els dos partits de la supercopa d’Espanya, el mes d’agost, encara no s’havia tancat el seu fitxatge i s’estava en negociacions amb el Borussia Dortmund. Possiblement el resultat en aquells dos partits (1-3 i 2-0) i la fluixa imatge deixada en el Santiago Bernabéu van ajudar a l’acceleració de l’arribada del jove extrem francès.

Jugar contra el Real Madrid, però, no serà cap novetat per a cap dels dos jugadors perquè ho han fet anteriorment, en el cas de Coutinho tant en la lliga com en la Champions, i, en el de Dembélé, només en la màxima competició europea. I diumenge intentaran aconseguir el primer triomf contra el Madrid perquè en cap ocasió ho han pogut fer. El que pitjor balanç presenta és Coutinho. En el primer partit que va jugar contra els blancs ho va fer l’any 2012 defensant la samarreta de l’Espanyol. Va ser en el Santiago Bernabéu i el duel va acabar amb una maneta favorable al Real Madrid amb gols de Cristiano Ronaldo, un doblet d’Higuaín, un de Khedira i un altre de Kaká. Coutinho va jugar 45 minuts. En la Champions va participar en els dos partits de la lligueta l’any 2014, quan ja estava en el Liverpool. A Madrid van sortir derrotats per la mínima, gol de Benzema, i va disputar només 15 minuts. A Anfield, el resultat va ser de 0 a 3, amb un gol de Cristiano Ronaldo i un doblet de Benzema. En aquella ocasió va jugar 67 minuts.

Dembélé ha jugat només dos partits contra el Real Madrid i també va ser en la primera fase de la Champions en la seva edició del 2016. El resultat va ser el mateix tant a Madrid com a Dortmund, un empat a dos gols. Al Bernabéu va disputar els 90 minuts però no va poder veure porteria. Els gols del seu equip van ser obra d’Aubameyang i Marco Reus, mentre que per al Madrid en va fer dos Benzema. A Alemanya van repetir Aubameyang i Schurrle, mentre que per als blancs ho van fer Cristiano Ronaldo i el defensa Varane. Ara tots dos tindran l’oportunitat de debutar en un clàssic defensant els colors del Barça i de fer-ho davant l’afició del Camp Nou, que al doblet té ganes de sumar-hi una victòria contra l’etern rival. I que en el cas de Coutinho i Dembélé, seria la primera.