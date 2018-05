El clàssic tornarà a ser un partit de reivindicació

Com és habitual en els clàssics, el Barça organitzarà un mosaic per al partit de diumenge, en què no hi haurà festa després del final dels 90 minuts, ja que es reserva per a l’últim partit de lliga contra la Real Sociedad. En el mosaic de diumenge el club reivindicarà el doblet aconseguit per l’equip d’Ernesto Valverde en les últimes setmanes, el vuitè en la història de l’entitat. Però ben segur que aquesta no serà l’única reivindicació que es farà diumenge al Camp Nou. També n’hi haurà de polítiques aprofitant la visita del Real Madrid i que el partit es podrà seguir en directe a tot el món.

No hi ha res organitzat, de moment, però des de les xarxes socials ha començat a fer-se una crida a tots els socis i aficionats del Barça, recollint una idea proposada per Joan Beumala dissabte passat a la contraportada d’aquest diari, perquè vagin al Camp Nou vestits de groc o amb la samarreta del Barça amb els colors de la senyera, una crida com la que ja es va fer abans de la final de copa contra el Sevilla. La idea i el missatge que corre per les xarxes socials ja ha estat recollida pels diferents grups d’animació del Camp Nou, que estudien com instrumentalitzar-la.

Servirà, segons els responsables de la iniciativa, per demanar la llibertat dels presos polítics i també per protestar pel tracte que va rebre l’afició blaugrana en l’esmentada final de copa que es va disputar al Wanda Metropolitano, quan la policia espanyola no va deixar entrar a les graderies samarretes i altres objectes de color groc, fet pel qual el club català va demanar explicacions tant a la federació espanyola com a la Delegació del Govern de l’Estat a Madrid sense descartar, depenent de la resposta, emprendre accions legals.

També es vol protestar pel que va passar a l’estadi de Riazor diumenge passat quan, segons els implicats, dos seguidors del Barça van ser expulsats del camp del Deportivo per haver cridat “Llibertat”. Un d’aquests aficionats del Barça, Braian Queralt, va explicar al diari digital Elmon.cat que se’ls vol imposar una multa de 3.000 euros.