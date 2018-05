S’acomiada tot un clàssic

Fa catorze anys del seu primer clàssic, que els blaugrana van guanyar 3-0

“He tingut la sort de viure molts clàssics i de tot tipus. Els que més recordes són els de resultats importants per a l’equip, com potser el 2-6 i el 5-0. També hem patit derrotes, però em quedo amb el que significa jugar un partit d’aquesta magnitud.”

Mesos enrere, coincidint amb un acte promocional d’una marca de rellotges, Andrés Iniesta definia amb aquestes paraules els clàssics entre el Barça i el Madrid. No hi ha dubte que el manxec és un expert en aquest tipus de cites que acaparen l’atenció del futbol mundial. De fet, diumenge que ve, al Camp Nou, se li presenta el seu 38è clàssic oficial. I no és pas un més, sinó l’últim gran partit amb la samarreta blaugrana una vegada ha fet pública la seva decisió de deixar el Barça quan finalitzi la temporada després de 22 anys al club i de 16 com a component del primer equip. Un repte exigent, però a la vegada una oportunitat per arrodonir aquest comiat amb un triomf. Precisament, el simbolisme que té el duel fa preveure que estarà entre els disponibles d’Ernesto Valverde, tot i que ahir es va exercitar al marge del grup per unes molèsties. S’espera, doncs, que pugui tenir minuts al terreny de joc, ja sigui d’inici o bé sortint des de la banqueta.

A l’hora de preparar-se per a un clàssic la recepta d’Iniesta, segons va exposar en l’esmentada entrevista, és la “aïllar-se de l’exterior i centrar-se en el que has de fer en el partit”. “Amb el anys es viu de manera diferent, però és un partit especial, diferent, i sempre té el punt de tensió i d’emoció que et dona el fet de jugar aquests partits”, afegia. Una apreciació ben vigent de cara a la cita de diumenge, que manté l’atractiu a pesar que la lliga ja té amo. I aquest és el Barça. Tot i això, el conjunt blanc, mitjançant el seu entrenador, Zinedine Zidane, ja ha avançat que no farà passadís als d’Ernesto Valverde. Serà el Camp Nou el que ovacionarà els campions, començant per Iniesta, que es retrobarà amb el públic blaugrana per primer cop des que va anunciar el seu adeu.

Arribar a disputar 38 clàssics només està a l’abast de jugadors simbòlics del Barça i del Madrid. De fet, diumenge el manxec, així com Leo Messi i Sergio Ramos, pot deixar enrere Raúl, Fernando Hierro i Iker Casillas en el rànquing de futbolistes amb més clàssics. Al davant ja només quedaran tres il·lustres com Sanchis (43), Gento (42) i Xavi Hernández , (42).

Enguany farà catorze anys que va arrencar la història d’Iniesta amb el clàssic. Va ser exactament un 20 de novembre del 2004. Aquell dia, el conjunt blaugrana, llavors dirigit per Frank Rijkaard, rebia el Madrid al Camp Nou coincidint amb la jornada 12 del curs 2004/05. Iniesta, que amb 20 anys es començava a fer un lloc a la primera plantilla, va saltar al terreny de joc en el minut 72 rellevant Henrik Larsoon. Tot just tres minuts més tard, Ronaldinho es va encarregar d’establir el 3-0 que va registrar el resultat final. Va ser la primera de les nombroses victòries que ha acumulat el manxec en els 37 clàssics que acumula a les espatlles (25 de lliga, 6 de copa, 5 de supercopa d’Espanya i 1 de Champions). De fet, presenta un balanç positiu pel que fa a victòries (16) i derrotes (12). La resta es comptabilitza en empats (9). Una dada curiosa és que ha assolit més triomfs en clàssics al Santiago Bernabéu (9) que al Camp Nou (7). Un fet que reflecteix la bona línia de resultats que ha acreditat el conjunt blaugrana els últims anys quan ha jugat al feu madridista.

Iniesta és un dels grans protagonistes d’una generació de jugadors que sempre aniran vinculats amb dos clàssics. El primer és el del 2-6 al Santiago Bernabéu. Precisament dimecres es van complir nou anys d’aquell partit amb un resultat inoblidable i que va reflectir l’hegemonia blaugrana respecte a l’etern rival. Llavors Iniesta ja era un dels referents al mig del camp, així com també en el 5-0 endossat dues temporades més tard (2010/11) al Camp Nou. Aquell dia (29 de novembre del 2010) el manxec es va encarregar de donar l’assistència perquè Xavi marqués l’1-0 i iniciés la golejada, tota una cura d’humilitat per a José Mourinho, llavors tècnic blanc. “És un dia molt important per a tots nosaltres, però sobretot per a la gent”, va comentar aquella nit històrica.

Més recents són clàssics com el del 0-4 al feu blanc de la temporada 2015/16, en què Iniesta va marcar el tercer gol blaugrana. Ho va fer mitjançant un potent xut de mitja distància que va enviar la pilota a l’escaire de la porteria de Navas. Res millor per estrenar braçal de capità en un clàssic, agafant el testimoni de Xavi. Però aquell no va ser pas el primer gol que marcava a l’etern rival. Ja ho havia fet en la tornada de la supercopa d’Espanya del 2011, quan va fer pujar l’1-0 en el minut 15 de joc. El duel, jugat a l’estadi, va acabar amb un 3-2 favorable als blaugrana, que es van adjudicar el trofeu. Completa la llista de dianes d’Iniesta en clàssics l’assolit en la lliga 2013/14, coincidint amb la jornada 29. Un gol matiner (7’) al Bernabéu en un partit que els blaugrana, impulsats per un hat-trick de Messi, van tornar a guanyar (3-4).

L’altra cara de la moneda la va viure en les dues finals de copa que els blaugrana van perdre contra el Madrid, amb l’estadi de Mestalla com a escenari en els dos casos. L’any 2011 van cedir en la pròrroga amb un gol de Cristiano Ronaldo. Una petita decepció que va quedar compensada un mes més tard amb la consecució de la quarta Champions del club al mític Wembley. Tres anys més tard, en la final de la copa del 2014, el resultat va ser 2-1 favorable al Madrid.

La dilatada història d’Iniesta en els clàssics tindrà diumenge el seu capítol final amb la perspectiva que les petites molèsties no li impediran jugar. Una darrera ocasió per abraçar les emocions que genera aquest duel incomparable.