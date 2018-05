Només li falta marcar

Ja han passat set anys i set dies d’aquella nit en què el Barça va guanyar al Santiago Bernabéu en l’anada de les semifinals de la Champions (0-2), que va tenir molts protagonistes, però també un d’inesperat, Sergi Roberto. El reusenc, que aleshores tenia només 19 anys, ja havia debutat uns mesos abans amb el primer equip blaugrana, en un partit de copa contra el Celta, però aquell 27 d’abril del 2011 es va estrenar en competició europea i ni més ni menys que al camp de l’etern rival. “No m’ho podia creure”, va reconèixer l’aleshores jove migcampista, recordant el moment en què Pep Guardiola li va dir que sortís a escalfar, per entrar ja al camp en el temps afegit en substitució de David Villa. Temps tot just “per tocar tres pilotes”, com va explicar també ell mateix, però que van servir per posar les primeres llavors del que havia de créixer. I molt, com demostren també els 201 partits que ja acumula com a blaugrana.

De tota manera, Sergi Roberto no ho ha tingut gens fàcil des d’aleshores, per arribar on és avui dia. Molt de treball i persistència, humilitat, paciència i professionalitat per acceptar molts cops un rol poc agraït, han estat algunes de les virtuts, juntament amb una gran polivalència, que han portat el reusenc a anar-se consolidant a poc a poc, any rere any, al Barça fins a guanyar-se un lloc en l’anomenat onze de gala. De fet, seria una sorpresa que el reusenc no fos titular en el clàssic de diumenge al lateral dret, la posició que ha anat ocupant amb més regularitat des de l’adeu de Dani Alves. Serà el desè cop, comptant l’amistós de l’estiu passat a Miami, que s’enfronta amb l’etern rival.

Al reusenc no li ha anar gens malament en aquestes cites, ja que més enllà del bagatge positiu pel que fa a resultats –només tres derrotes, dues en la supercopa d’Espanya del mes d’agost passat, i un empat–, ha estat també un dels jugadors més destacats dels blaugrana. Sense anar més lluny, en l’últim enfrontament contra els blancs, al desembre al Bernabéu (0-3), on amb una gran incorporació i una excel·lent passada va assistir Luis Suárez en el gol que va servir per obrir la llauna.

No va ser, però, la primera assistència del reusenc en un clàssic. Fa dues temporades, i també al feu de l’etern rival, d’una ruptura i passada seva va néixer el primer gol del Barça, obra de nou de Suárez, en un partit en què Messi va ser suplent –el reusenc va jugar de fals extrem dret i va ser un dels millors de l’equip– i que va acabar amb un històric 0-4. Una gran actuació que es va repetir també el curs passat, el dia de Sant Jordi, en què ja en temps afegit i fruit d’una cavalcada seva, partint des de gairebé l’àrea pròpia, Messi va establir el 2-3 definitiu.

Clau doncs en els últims clàssics, demostrant que les cites importants no li van grans, gairebé l’única cosa que li queda per fer en un duel contra l’etern rival és un gol. Només n’ha marcat set amb el primer equip, però si va fer el de la remuntada contra el PSG, també en pot fer un en un clàssic.