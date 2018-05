Sopar pel doblet i també d’homenatge a Iniesta

L’Hotel Sofia de Barcelona, molt proper al Camp Nou, va ser l’escenari ahir del sopar oficial per celebrar els títols de la lliga i la copa del Rei, el vuitè doblet de la història del club. Va ser una cita privada en què l’amfitrió va ser el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, propietari de l’establiment i que es va fer càrrec de totes les despeses de l’esdeveniment. Va ser un sopar merescut, al qual estaven convidats tots els jugadors del primer equip i les seves parelles –hi van assistir la majoria– així com els membres del cos tècnic, amb Ernesto Valverde al capdavant i tots els seus ajudants.

Tampoc van faltar a la cita totes aquelles persones que al llarg de la temporada fan la vida més senzilla als futbolistes i que també tenen una part de responsabilitat en els èxits globals de l’equip. Així doncs, també hi havia el delegat, Carles Naval; el responsable de l’oficina d’atenció al jugador, Pepe Costa; els doctors del primer equip; els fisioterapeutes; els auxiliars de material, i els responsables de premsa. Els jugadors estaven citats a partir de les nou del vespre i la majoria van arribar amb els seus vehicles, excepte Ter Stegen i la seva dona, que ho van fer a peu. Els últims a arribar van ser Luis Suárez i Leo Messi, que també acostumen a ser els últims a sortir a la gespa els dies de partit o quan toca sortir a escalfar. Al marge de l’amfitrió, el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, els altres membres de la junta directiva presents al sopar van ser el president, Josep Maria Bartomeu, i el directiu responsable del primer equip, Javier Bordas.

El sopar va servir per felicitar-se pel doblet aconseguit aquesta temporada i també per retre un altre homenatge a Andrés Iniesta, que va anunciar la setmana passada que abandonarà el Barça a l’estiu. El capità va viure ahir, possiblement, el seu últim sopar com a màxim representant del grup de jugadors davant dels gestors de l’entitat. Quan acabi l’exercici, la majoria de futbolistes marxaran amb les seves seleccions per concentrar-se amb vista al mundial de Rússia. I la festa, finalment, també va servir per conjurar-se de cara al clàssic contra el Madrid de diumenge al Camp Nou. L’equip vol brindar una gran actuació a l’afició contra l’etern rival.