El Madrid prefereix seguir ‘perdent’ en passadissos

La rivalitat entre el Barça i el Madrid no s’atura mai. La directa, la que es viu i es veu durant els noranta minuts d’un clàssic, és la més evident, però també n’hi ha abans i després de cada partit. De fet, la rivalitat entre Barça i Madrid no permet descans, i fins i tot quan les realitats d’un equip i un altre viuen moments diferents, són realitats que es comuniquen i que mai abandonen la rivalitat. En l’última dècada, els blancs han hagut de veure com el seu màxim rival dominava amb claredat el futbol espanyol i mundial amb, sobretot, Guardiola i Luis Enrique, mentre que els blaugrana han hagut de veure com el Madrid allargava el seu idil·li amb la Champions League. Això només ha fet, a més de la bipolaritat Messi-Cristiano, que el duel entre ambdós clubs fos més crispat que mai, convertint un gest tan honorable com el passadís en una humiliació per qui el fa, en lloc de per un reconeixement a qui el rep.

El clàssic d’aquest cap de setmana arriba amb tot ja decidit a la lliga, amb un Barça campió a Riazor i amb tothom a l’expectativa de si el Madrid farà o no el passadís. I no, no el farà, perquè Zinedine Zidane ja va anunciar fa setmanes que els seus jugadors no rendirien aquest homenatge als de Valverde. La raó del francès es remunta al desembre, quan els catalans no van fer el passadís a un conjunt blanc que s’acabava de proclamar campió del món al·legant, segons Guillermo Amor, que ells no havien participat en aquesta competició. “El Barça va trencar la tradició”, va dir l’entrenador blanc en roda de premsa. Així doncs, el Madrid seguirà a darrere en el rànquing de passadissos particular, ja que fins ara només li n’ha fet un al Barça, mentre que els blaugrana ja han honorat els madridistes en dues ocasions. I ambdues quedaran en la memòria de tots els culers.

El primer episodi de passadís d’honor en un clàssic data de l’1 de maig de 1988, fa poc més de 30 anys. El Barça acabava de viure el famós motí de l’Hesperia i, amb el Madrid ja campió, la situació al Camp Nou va ser molt desagradable per a l’equip i l’afició culer. Amb l’equip enfrontat amb la directiva de Josep Lluís Núñez, la imatge dels blaugrana homenatjant l’equip rival encara perdura en la retina dels culers amb més memòria i que no va esborrar ni la victòria per 2-0.

Tres temporades després, el 8 de juny de 1991, però, es van poder refer de l’antipàtica imatge. Ja amb Johan Cruyff a la banqueta blaugrana, el Barça va guanyar la lliga quatre jornades abans del final, just a temps per visitar el Santiago Bernabéu com a campió. L’afició blanca va rebre els catalans amb una xiulada mentre els futbolistes del Madrid formaven un passadís per a Zubizarreta, Koeman, Laudrup, Bakero, Txiki, Eusebio i companyia. El partit va acabar amb victòria blanca per 1-0.

Al camp del rival