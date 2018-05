Santiago Espot, absolt

L’Audiència Nacional ha absolt Santiago Espot del delicte d’injúries a la Corona i d’ultratge a Espanya pels quals havia estat condemnat a pagar una multa de 7.500 euros. Se’l considerava el promotor de la xiulada a l’himne espanyol a la final de la Copa del Rei celebrada al Camp Nou, el 30 de maig del 2015. L’advocat d’Espot va presentar un recurs i li han donat la raó perquè l’Audiència Nacional considera que el contingut del manifest publicat per Espot a les xarxes socials incitant a la xiulada “no contenia expressions injurioses ni qualificatius insultants respecte al Rei, sinó que es tractava d’aprofitar un acte esportiu per reivindicar de manera incívica pretensions independentistes”. La sala també entén que l’acció portada a terme per l’acusat s’emmarca en la llibertat de crítica i no veu en el manifest “cap epígraf ofensiu, injust o oprobiós que suposi o impliqui un menyspreu a S.M. el Rei i a la institució que encarna en la seva persona”.