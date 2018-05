“El Barça ha guanyat la lliga amb massa facilitat”

El passadís és una anècdota. S’hi vol donar importància per ofendre el rival, i llavors deixa de ser un acte noble

És una de les llegendes del madridisme i es va retirar amb 26 clàssics a les espatlles i havent fet el passadís al Barça de Cruyff la temporada 1990/91. L’exporter Paco Buyo (13 de gener del 1958, Betanzos, la Corunya) no veu el passadís com una manera de fer escarni, i creu que una hipotètica victòria del Madrid a Kíev deixaria en un segon pla el doblet dels de Valverde.

Quin record té d’haver fet el passadís al Barça?

Recordo que he fet en alguna ocasió el passadís al Barça, però el Barça també me l’ha fet a mi. És una anècdota sense importància. Ara s’hi vol donar molta importància per ofendre el rival, i llavors deixa de ser un acte noble. Però això passa per les dues bandes, no només en una.

L’afició i la premsa en parlen molt. Als vestidors es parlava d’aquests passadissos?

No, no hi donàvem cap importància. Era un tema de retre homenatge al campió, i per a nosaltres no era rellevant, sinó una anècdota en el món del futbol.

Què li sembla que es vegi com una humiliació per a qui el fa?

És cert que ara es veu com una humiliació, com una ofensa, més que com un acte de generositat i de reconeixement a l’equip que ha guanyat.

Si estigués a les seves mans, el Madrid faria el passadís en el partit de demà?

Possiblement sí, però és cert que fa uns mesos el Madrid va quedar campió del món de clubs i no se li va fer el passadís. Aleshores... [riu]. Al meu parer, o tothom o ningú.

Passadís a banda, el clàssic arriba amb tot ja decidit, però al Barça li queda l’al·licient d’acabar la lliga invicte. El Madrid podria trencar aquesta ratxa?

No crec que el Madrid tingui gaire interès a gastar energia demà. No crec que posi tots els esforços a guanyar-lo, perquè té altres objectius ara mateix. Si guanya el clàssic, bé, és clar! Però no crec que ara mateix tingui una importància vital. La lliga ja està decidida i el Madrid està pensant molt més en la final de la Champions contra el Liverpool.

Com ha vist la temporada del Barça? Ha guanyat el doblet, però va caure contra la Roma a Europa...

Després del disgust de l’agost, quan va perdre la supercopa contra el Madrid, van saltar les alarmes al Barça i crec que van reaccionar molt bé. És un equip amb molt bons jugadors i ha estat, sens dubte, el més regular, el que s’ha afanyat a conquerir la lliga. Aquesta regularitat, sumada al gran any que està tenint Leo Messi, l’ha portat a conquerir la lliga amb molta diferència. Una diferència que a tots ens estranya, perquè el Real Madrid va abandonar molt aviat la lluita per la lliga; a l’Atlético no li han arribat les forces, i el València, que és el quart en discòrdia, està en reconstrucció. I tot plegat l’ha portat a guanyar la lliga amb massa facilitat.

I la temporada del Madrid?

Si aconsegueix la Champions, serà extraordinària. Si no la guanya, no serà gaire bona, perquè és cert que ha aconseguit la supercopa d’Espanya i d’Europa, i el mundial de clubs, però cap dels grans títols.

Sergio Ramos deia l’altre dia que una Champions val més que una lliga i una copa. Vostè també ho creu?

La cosa és molt senzilla. Quan la copa d’Europa només la jugava el campió de lliga, hi havia una altra lluita en la lliga, hi havia més interès. Des que hi entren els quatre primers classificats, la lliga continua sent important, però l’interès ha baixat. La competició que centra totes les mirades i tots els esforços, i la que aplega més espectadors davant del televisor, és la Champions. Quin campionat et dona més prestigi? La lliga és important, però crec que la Champions és, avui, el títol més important del món.

I creu que el Madrid guanyarà la seva tretzena?

Té possibilitats, evidentment. El Madrid és un equip que sap competir, sap jugar-la, i ha arribat a la final. Té, com a mínim, el 50% de possibilitats de guanyar-la.

Creu que les temporades del Barça i del Madrid es valoren massa respecte al que fa el rival?

És evident que tothom està pendent de tot el que fa el rival; és normal, i d’això depèn tot. Si el Madrid no guanya la Champions, la temporada del Barça serà bona. Però, si la guanya, quedarà en un segon pla, perquè si aconsegueix dos títols però el rival guanya una altra Champions i es distancia amb molts trofeus, serà complicat per al club, per a l’afició... Però és cert que a vegades ens fixem més en el rival que en els mèrits propis.